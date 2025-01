Politie & Justitie Auto ramt muur supermarkt, bestuurster naar ziekenhuis Redactie 14-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een automobiliste is zondagmiddag tegen de muur van een supermarkt gereden nadat zij onwel werd tijdens het parkeren. Het incident gebeurde rond 16:00 uur toen de bestuurster per ongeluk het gaspedaal indrukte in plaats van het rempedaal.

Bij controle door de politie bleek dat de vrouw niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. Ook kon zij geen geldige verzekeringspapieren tonen. Het voertuig is daarom in beslag genomen.

Tijdens de inspectie van het voertuig troffen agenten verschillende wapens aan, waaronder een machete, een zakmes en een ijzeren staaf. Deze zijn door de politie in beslag genomen. De bestuurster is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische controle.