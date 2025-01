Sport & Vrije tijd S.V. Independiente boekt belangrijke overwinning in Bonairiaanse voetbalcompetitie Hans Hofstra 13-01-2025 - 3 minuten leestijd

S.V. Independiente boekt een belangrijke overwinning en heeft de aansluiting met de beste zes teams weer gevonden.

RINCON – S.V. Independiente heeft zondagavond een cruciale overwinning behaald in de strijd om een plek in de top van de competitie. In een aangename temperatuur van ongeveer 26 graden versloeg de Bonairiaanse voetbalclub S.V. Juventus met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de tiende minuut op naam van John Alejandro Martinez. Met een krachtig, laag schot richting de rechterhoek liet hij de keeper van Juventus kansloos.

De overwinning was van groot belang voor S.V. Independiente, dat verrassend onderaan de ranglijst bungelde, terwijl de club vorig seizoen nog bij de eerste vier eindigde. Door de drie punten stijgt de ploeg naar de zevende plaats, waardoor ze zich weer in de race bevinden voor een plek in de top zes. De beste zes teams uit de competitie plaatsen zich voor de zogenaamde Kaya 6, een voortzetting van het toernooi later dit jaar.

Na de wedstrijd liet aanvoerder Johan Palacios, die van Colombiaanse afkomst is, zich positief uit over de prestatie van zijn team. “Het was een lastige wedstrijd tegen Juventus, maar we hebben vandaag goed samengespeeld. We geloven in een plek bij de beste zes teams. Sterker nog, ons doel is om dit jaar kampioen te worden. We hebben een sterk team met oude spelers en nieuwe spelers die recent zijn binnengekomen. We hebben spelers uit Colombia, Ecuador, Venezuela en bijvoorbeeld Peru. Het is een diverse en gemotiveerde groep,” aldus Palacios. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelsaldo Punten Real Rincon 3 3 0 0 26 2 24 9 S.V. Uruguay 3 3 0 0 16 4 12 9 Atletico Flamingo 3 3 0 0 14 6 8 9 Vitesse 3 2 1 0 10 3 7 7 Vespo 2 1 1 0 3 2 0 4 Arriba Peru 2 1 0 1 6 7 -1 3 Independiente 4 1 0 3 4 20 -16 3 Young Boys 3 0 1 2 6 11 -5 1 S.V. Juventus 2 0 1 1 3 9 -6 1 S.V. Estrellas 3 0 0 3 3 11 -8 0 ATC 3 0 0 3 1 21 -20 0