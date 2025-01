Sport & Vrije tijd Recordaantal deelnemers voor eerste tenniscompetitie in 2025 Hans Hofstra 13-01-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De eerste tenniscompetitie voor dubbels van 2025 is officieel van start gegaan. Tot en met 15 februari zullen de deelnemers elke zaterdagavond strijden om de felbegeerde titels. Dit jaar heeft de competitie een recordaantal van maar liefst 60 deelnemers aangetrokken, wat de grootste opkomst ooit is.

De organisatie heeft vijf poules kunnen samenstellen, wat in vergelijking met vorig jaar, waarin er slechts drie poules waren, een aanzienlijke uitbreiding is. Door dit grotere aantal deelnemers kan de competitie echter niet op één locatie worden gespeeld. Vier tennisbanen zijn beschikbaar, waarvan twee bij Eddy’s en twee bij Sabadeco.

Titelverdedigers Richardson en Lomp (beide links) moesten hun meerdere erkennen op de openingsdag in Spruitenburg en Drenth (rechts).

Titelverdedigers verliezen openingswedstrijd

De titelverdedigers, Ryan Richardson en Jerry Lomp, zullen dit jaar hun titel willen prolongeren in de gevorderdencategorie. Het blijft echter de vraag of ze dat zullen lukken. Er is een grote groep nieuwe gegadigden die vastberaden zijn de titel van vorig jaar van hen af te pakken. Win Chung Xuan en Jevon May, die vorig jaar de Bonairiaanse kampioenschappen wonnen, hebben hun zinnen gezet op de overwinning in deze competitie. Maar ze krijgen stevige concurrentie van Ewoud Spruitenburg en Lennard Drenth, die na de eerste speeldag als favorieten lijken te worden gezien. In de laatste wedstrijd van die dag versloegen Spruitenburg en Drenth Richardson en Lomp met 6-3 en 6-3, een resultaat dat hun kansen vergroot om zich voor het eerst tot kampioen te kronen.

Nieuw dit jaar is de aankondiging van extra competities in april/mei en oktober. Dit betekent dat er niet twee, maar drie keer per jaar gestreden zal worden om de titel, wat de spanning en het enthousiasme onder de deelnemers verder vergroot.