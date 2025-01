Politie & Justitie Politie Bonaire arresteert verdachte in verband met beschieting Redactie 13-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In verband met het schietincident in de wijk Amboina dat op zaterdagavond plaatsvond in de wijk Amboina, heeft zondag een huiszoeking plaatsgevonden in een woning aan de Kaya Herman J. Pop.

Tijdens de huiszoeking zijn verschillende artikelen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek. In verband met het incident is een 21-jarige man met de initialen O.O.C. aangehouden.

Volgens een woordvoerder van KPCN wordt het onderzoek in deze zaak voortgezet.