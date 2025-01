Sport & Vrije tijd Windsurfer Amado Vrieswijk blikt terug op een bewogen jaar en kijkt vooruit naar nieuwe uitdagingen Hans Hofstra 12-01-2025 - 4 minuten leestijd

Windsurfer Amado Vrieswijk kijkt vooruit naar het nieuwe surfseizoen. Foto: Dasher Films

KRALENDIJK – Hij is misschien op dit moment op papier de beste windsurfer die Bonaire heeft. Toch was het jaar 2024 een hectisch jaar voor de bekende Bonaireaanse windsurfer Amado Vrieswijk. “Achteraf, als ik naar de resultaten kijk, ben ik helemaal niet blij,” zegt Vrieswijk. Toch is hij niet ontmoedigd, hij heeft een nieuwe sponsor en kijkt uit naar een nieuw seizoen met nieuwe kansen.

Vrieswijk’s jaar begon al vroeg in 2024. In januari vertrok hij om te trainen in Lanzarote, gevolgd door intensieve sessies op het eiland Tenerife. Hij reisde de wereld over. Van Mallorca, naar Duitsland en naar Japan, waar hij deelnam aan verschillende prestigieuze wedstrijden. Ondanks zijn drukke schema, verliep het jaar niet altijd zoals gepland. “Bij de World Cup in Poso had ik corona gekregen. Dit was zwaar. In Poso zijn de weersomstandigheden het meeste extreem voor een windsurfer. Er zijn hoge golven en het waait hard. Ik kende door corona geen goed begin van mijn seizoen,” aldus Vrieswijk. Zijn ziekte hinderde hem echter niet om door te zetten en hij wist in Duitsland de IFCA-titel te bemachtigen, ondanks dat hij nog aan het herstellen was.

Technische uitdagingen

Het jaar was niet alleen fysiek uitdagend, maar ook technisch. Vrieswijk legt uit hoe belangrijk het is om de juiste uitrusting te hebben. “Het testen van spullen neemt veel tijd in beslag,” zegt hij. Vrieswijk kreeg afgelopen jaar het gevoel had dat hij zijn spullen optimaal kon trimmen. Zijn concurrenten leken bij verschillende World Cup’s namelijk een nipt voordeel te behalen. “Maar komend jaar zal dit anders zijn. Ik heb een nieuwe surfsponsor. Met hen denk ik dat ik het gat met de absolute top kan dichtmaken en meer kans kan maken op de titels,” aldus een duidelijk gemotiveerde Vrieswijk.

De drang om te verbeteren

Vrieswijk’s toewijding aan zijn sport is ongeëvenaard. Hij is vastberaden om zijn prestaties te verbeteren en zijn doelen te bereiken. Met een nieuwe sponsor in het vooruitzicht, ziet hij het komende jaar als een kans om de wereldtitel op de foil te veroveren. “Ik wil die titel gewoon halen,” zegt hij vastberaden. Ondanks zijn 28-jaar, is hij ervan overtuigd dat hij de jongere generatie nog steeds kan bijbenen. “Matteo Iachino die nu derde is geworden, is zesendertig. Als je plezier houdt en geen gekke blessures oploopt, kun je lang meedoen.”

De toekomst op Bonaire

Hoewel Vrieswijk veel tijd in het buitenland doorbrengt, blijft Bonaire een speciale plek voor Vrieswijk. “Op Bonaire heb je niemand op mijn level om mee te trainen,” legt hij uit. Toch komt Vrieswijk elk jaar terug om zijn familie en vrienden te zien. Tevens inspireert hij de jongere surfgeneratie met zijn aanwezigheid. “We proberen de kinderen hier te helpen. Daarnaast train ik hen een beetje om het jeugd IQ-foillen hier te stimuleren,” zegt hij. Met zijn ervaring en expertise hoopt hij de nieuwe generatie windsurfers te inspireren en begeleiden.

Een nieuw begin

Het komende jaar zal Vrieswijk dus met een ander merk gaan zeilen, wat hem nieuwe energie en motivatie geeft. “Het is gewoon iets fris, iets nieuws geeft meer motivatie,” zegt hij. Zijn focus ligt op het verbeteren van zijn techniek en het optimaliseren van zijn uitrusting. “Ik heb nu die power waar ik naar zocht en dat is heel belangrijk,” legt hij uit.

Vrieswijk’s passie voor windsurfen is aanstekelijk. Hij ziet zijn sport windfoilen als de Formule 1 van het water. “Het is puur extreem,” zegt hij over de adrenaline en snelheid die bij het windsurfen komen kijken. “Ik blijf nog even op Bonaire om te trainen, maar binnenkort ga ik weer op reis. Ik heb zin in het nieuwe seizoen.”