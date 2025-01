Vacatures Bonaire Vacature Fulltime Medewerker Allround | Avond Medewerker Allround Melanie Zandwijk 12 januari 2025

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s om ons team te versterken! Ben jij gastvrij, energiek en hou je van lekker eten? Dan zoeken we jou!

Wie zoeken wij?

1. Fulltime medewerker allround

Beschikbaar voor 4 of 5 dagen per week. Je helpt mee met diverse werkzaamheden in onze zaak: van het bereiden van gerechten tot het verzorgen van een topservice voor onze klanten.

2. Avondmedewerker allround

Beschikbaar voor 2 of 3 avonden per week. Je helpt mee met diverse werkzaamheden in onze zaak: van het bereiden van gerechten tot het verzorgen van een topservice voor onze klanten.

Wat bieden wij?

Een gezellige en informele werksfeer.

Flexibele werktijden.

Een hecht team waar samenwerken centraal staat.

Wat breng jij mee?

Een positieve instelling, goede werkmentaliteit en een lach op je gezicht

Je bent klantvriendelijk, stressbestendig en bereid nieuwe dingen te leren.

Ervaring in de horeca is een pluspunt, maar geen must.

Over Bon Wokkie

Bon Wokkie is een eat-in en takeout restaurant in hartje Kralendijk. Wij serveren wokgerechten, build-your-own pokébowls, en nog veel meer heerlijke gerechten!

Interesse?

Stuur je cv en een korte motivatie naar [email protected] of loop even binnen bij ons om kennis te maken!

Hopelijk tot snel!

Team Bon Wokkie