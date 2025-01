Consumenten Consumentenwinkel Bonaire: Pittig prijskaartje Lionfishburger niet exorbitant Redactie 12-01-2025 - 3 minuten leestijd

Chef Tham aan het werk in haar populaire foodtruck. Foto: Cactus Blue.

KRALENDIJK- Wie trek heeft in een unieke culinaire ervaring op Bonaire, komt al snel uit bij de befaamde Lionfishburger van Cactus Blue foodtruck bij het populaire Donkey Beach. Maar naast een verrassing voor de smaakpapillen, leidt de prijs van de burger met 26 dollar ook vaak tot gefronste wenkbrauwen bij de kopers.

Naar aanleiding van klachten over een exorbitante prijsstelling, nam Fundshon Tienda pa Konsumido Boneriano (FTPKB) een kijkje in de keuken van de foodtruck – figuurlijk dan.

Voor haar onderzoek vergeleek FTPKB de Lionfishburger met andere Lionfish gerechten in restaurants op het eiland. Die blijken gemiddeld tussen de 32 en 38 dollar te kosten. De consumentenwinkel stelt dat de prijs van Cactus Blue daar voordelig bij af lijkt te steken, maar dat veel mensen wellicht een voordeliger prijs zullen verwachten bij de informele setting van een foodtruck.

De schuldige aan de situatie lijkt – in elk geval deels – het visje zelf. De invasieve soort is niet alleen een bedreiging voor de koraalriffen, maar ook een relatief prijzige delicatesse. Schoongemaakte Lionfish kost op Bonaire tussen de 50 en 60 dollar per kilo. Daarbij is de vangst ervan, noch de schoonmaak, erg eenvoudig.

Cactus Blue vermeldt op haar menuborden wel dat de prijs van de Lionfishburger “afhankelijk is van de marktprijs.” De prijs zou mondeling wel worden doorgegeven aan de kopers, maar niet altijd even duidelijk over te komen. Vooral bezoekers van omliggende eilanden, waar een vergelijkbaar gerecht zo’n 19 Antilliaanse guldens (ruwweg 11 dollar) kost, kunnen verbaasd zijn als ze op Bonaire 26 dollar – ofwel meer dan dubbel zo veel – neer moeten tellen de populaire burger. “Zeker als achtergrondgeluid of afleiding ervoor zorgt dat de exacte prijsinformatie niet helemaal overkomt”, zo zegt FTPKB.

Chef Tham

Chef Tham, de drijvende kracht achter Cactus Blue, is zich bewust van de stevige prijs. “De Lionfish is duur om in te kopen en lastig te verwerken, en dat zie je terug in de prijs,” legt ze uit. Toch blijft ze het gerecht serveren, al acht jaar lang. “Het is belangrijk om deze invasieve soort te blijven bestrijden. Ze vormen een enorme bedreiging voor onze biodiversiteit.”

Met een team van 25 Lionfish-jagers probeert Cactus Blue de vispopulatie in toom te houden, maar de vangsten zijn mager. “Grote exemplaren zijn inmiddels zeldzaam,” voegt Chef Tham toe.

Niet exorbitant

De consumentenwinkel komt, alles tot elkaar afwegende, tot de conclusie dat de Lionfishburger van Cactus Blue niet exorbitant duur is. Wel geeft zij de foodtruck het advies om de prijs duidelijker op het menu te zetten. “Transparantie over de prijs is immers niet alleen klantvriendelijk, maar ook wettelijk verplicht”, aldus FTPKB.