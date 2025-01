Venezuela Maduro beëdigd voor derde termijn, oppositie spreekt van staatsgreep Redactie 11-01-2025 - 3 minuten leestijd

CARACAS – Nicolás Maduro is vrijdag opnieuw beëdigd als president van Venezuela, waarmee hij aan zijn derde termijn begint. Zijn inauguratie, die plaatsvond in het parlement, gaat gepaard met hevige kritiek van de oppositie, die de verkiezingen van juli vorig jaar als frauduleus bestempelt en spreekt van een “staatsgreep”.

Afgelopen week werd al duidelijk dat de inauguratie van Nicolas Maduro de gemoederen bezig hield voor de Venezolaanse bevolking die op Bonaire woont. Wat voor hen een angst was, werd gisteren werkelijkheid. Nicolás Maduro werd voor de derde keer beeidgd als president, waarmee hij weer zes jaar aan de macht komt. De president beloofde tijdens de ceremonie dat zijn derde termijn “een periode van vrede” zou zijn. De oppositie denkt daar anders over. In een verklaring stelt de coalitie van oppositiepartijen dat Maduro “de soevereiniteit van het volk heeft genegeerd” en met “grof geweld” aan de macht blijft. Zij claimen bewijs te hebben dat oppositieleider Edmundo González Urrutia de werkelijke winnaar van de verkiezingen was.

Uitgeweken oppositieleider keert voorlopig niet terug

González Urrutia, die na de verkiezingen naar Spanje uitweek, had eerder aangekondigd naar Venezuela terug te keren om zijn vermeende presidentschap op te eisen. Dit gebeurde niet. Volgens oppositieleider Maria Corina Machado is “dit niet het juiste moment” voor zijn terugkeer. González Urrutia wordt in Venezuela gezocht. In de hoofdstad Caracas hangen posters waarop hij staat afgebeeld als voortvluchtige, met een beloning van 100.000 dollar voor informatie die leidt tot zijn arrestatie.

Machado, die eerder als presidentskandidaat namens de oppositie was uitgesloten van deelname, werd donderdag korte tijd vastgehouden na deelname aan een grote demonstratie tegen Maduro. Tienduizenden Venezolanen gingen de afgelopen maanden de straat op om hun onvrede te uiten over de politieke situatie in het land.

Reactie Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben fel gereageerd op de inauguratie van Maduro. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, verklaarde: “De Venezolaanse bevolking en de wereld weten dat Nicolás Maduro duidelijk de presidentsverkiezingen heeft verloren in 2024. Hij heeft geen recht om het presidentschap te claimen. Wij blijven klaarstaan om de terugkeer van de democratie in Venezuela te ondersteunen.”

Washington kondigde daarnaast twee belangrijke maatregelen aan. De tijdelijke beschermingsstatus (TPS) voor Venezolanen in de VS wordt verlengd, en er wordt extra migratiehulp geboden aan de duizenden Venezolanen die het land ontvluchten vanwege de politieke, economische en sociale crisis. Verder is de beloning voor informatie die leidt tot de arrestatie van Maduro verhoogd van 15 naar 25 miljoen dollar. Ook zijn er sancties opgelegd aan acht hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen. Daarnaast looft de VS beloningen uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van andere prominente figuren binnen het regime, zoals minister van Binnenlandse Zaken Diosdado Cabello en minister van Defensie Vladimir Padrino López.

Diepe crisis

Maduro is sinds 2013 aan de macht in Venezuela. Onder zijn bewind is het land in een diepe economische crisis geraakt, met miljoenen inwoners die de afgelopen twaalf jaar het land hebben verlaten. Hoewel hij in eigen land steeds meer onder druk komt te staan, lijkt hij vooralsnog zijn grip op de macht te behouden, gesteund door het leger en bondgenoten zoals Rusland en China.