Weekend weerbericht van Bonaire: Droog en zonnig met lichte wind 10-01-2025

KRALENDIJK – Het weer voor Bonaire en omgeving ziet er dit weekend overwegend droog en aangenaam uit. Het blijft deels tot licht bewolkt, met een overwegend droge atmosfeer die zal domineren.

De minimumtemperatuur ligt rond de 26°C, terwijl de maximumtemperaturen dit weekend op 31°C zal liggen. De wind komt voornamelijk uit het oosten en is zwak tot matig, met snelheden van 7 tot 30 km/uur (kracht 2 tot 4). Af en toe kan de wind in vlagen toenemen tot vrij krachtig, met snelheden tussen 31 en 39 km/uur (kracht 5).

Door de huidige weersomstandigheden is de vorming van significante bewolking in de regio beperkt. Dit resulteert in een voornamelijk droog weerbeeld gedurende de dag. Later kan een lichte toename van vocht in de lucht leiden tot enkele lichte buien in de vroege ochtenduren.