Algemeen Gezaghebber Soliano roept op tot eenheid en samenwerking in nieuwjaarsspeech Redactie 10-01-2025 - 1 minuten leestijd

De gezaghebber tijdens zijn nieuwjaarsspeech. Foto: OLB

KRALENDIJK- Gezaghebber John Solanio keek tijdens zijn nieuwjaarsspeech terug naar zijn eerste vijf maanden in functie, een periode die hij omschreef als vol beslissingen en uitdagingen. Soliano bedankte de gemeenschap voor de steun en opbouwende kritiek: “Dit was een stimulans voor mijn groei in deze functie.”

Soliano benadrukte ook de positieve economische ontwikkeling van Bonaire, met een lage werkloosheid en een actieve arbeidsmarkt. Toch waarschuwde hij dat groei-uitdagingen met zich meebrengt: “We kunnen onszelf niet ontwikkelen door alles bij het oude te laten.” Volgens de burgervader zijn zelfdiscipline en eigen verantwoordelijkheid belangrijk voor het welzijn van toekomstige generaties.

De gezaghebber sprak ook over het belang van inclusiviteit voor het eiland. “Wij zijn een inclusief eiland en dat betekent dat we allemaal aan deze inclusiviteit moeten werken.”

De gezaghebber sprak tot slot zijn dankbaarheid uit aan iedereen die bijdroeg aan Bonaire’s succes in 2024, en benadrukte het hoge geluksniveau op het eiland: “Geluk is geen station, maar een instelling.” Hij sloot af met een oproep tot eenheid en samenwerking in 2025.