Vacature Financieel Medewerker
08 januari 2025

Ben jij een gedreven financieel talent met een commerciële mindset? Lijkt het je geweldig om bij te dragen aan prachtige zwembadprojecten? BSC Pool & Spa zoekt jou!

Over BSC Pool & Spa

Wij zijn een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van hoogwaardige zwembaden. Met passie en enthousiasme realiseren we unieke projecten voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een financieel medewerker met een commerciële inslag, die van afwisseling houdt en graag meedenkt over het optimaliseren van onze processen.

Wat ga je doen?

Als financieel medewerker ben je een onmisbare schakel binnen onze organisatie. Je combineert financiële administratie met een ondersteunende rol in het inkoop- en verkoopproces.

Een typische werkdag

’s Ochtends begin je met een kop koffie en overleg je met een van onze directeuren over nieuwe opdrachten en offertes. Daarna werk je financiële mutaties bij in de boekhouding en analyseer je in- en verkoopcijfers om te kijken waar optimalisaties mogelijk zijn. In de middag zet je jouw talent in om offertes tot in de puntjes uit te werken en sta je klanten te woord voor optimale service. Aan het einde van de dag voer je payroll-gerelateerde administratieve werkzaamheden uit, zodat alles netjes op orde is.

Geen dag is hetzelfde, en juist die afwisseling maakt deze functie zo leuk en uitdagend!

Wat breng je mee?

Gedegen ervaring met het voeren van een financiële administratie, ondersteund door relevante diploma’s en certificaten

Uitstekende vaardigheden in Excel en Word (must) en kennis van QuickBooks (pre)

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels; beheersing van Papiaments is een duidelijke pre

Je bent gedisciplineerd, gedreven en commercieel ingesteld

Wat bieden wij?

Een flexibele werkweek van minimaal 24 uur en maximaal 40 uur

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsbonus

Een energieke werkomgeving waarin ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling

De kans om mee te bouwen aan prachtige zwembadprojecten binnen een sterk groeiende organisatie

Enthousiast?

Heb jij zin om deel uit te maken van ons team en samen met ons te werken aan inspirerende projecten? Stuur dan jouw motivatie en cv naar [email protected] en wie weet zien we je binnenkort bij BSC Pool & Spa!