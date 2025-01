Politiek & Bestuur Strengere woningregels voor niet-inwoners Bonaire: Een stap vooruit of juist niet? Hans Hofstra 08-01-2025 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft een stap gezet om de woningmarkt op het eiland te reguleren. Met de “Startnotitie Huisvestingsverordening” worden nieuwe regels voorgesteld om betaalbare woningen toegankelijker te maken voor de lokale bevolking. De maatregelen omvatten onder andere een vergunningstelsel voor de aankoop van woningen en een zelfbewoningsplicht. Hoewel deze intenties door de eilandsraad worden gedragen, is er ook kritiek vanuit de bevolking over het gebrek aan communicatie rondom dit beleid.

Het voorgestelde beleid richt zich op het beschermen van schaarse betaalbare woningen. Een kernpunt is dat kopers minimaal vijf jaar onafgebroken ingezetene van Bonaire moeten zijn om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning. Daarnaast wordt een bovengrens voorgesteld voor woningen met een marktwaarde tot 175% van de nationale hypotheekgarantie, wat momenteel neerkomt op $533.750. Woningen boven deze grens vallen buiten de regeling en kunnen zonder beperkingen worden gekocht.

Een andere maatregel is de invoering van een zelfbewoningsplicht. Dit betekent dat kopers verplicht worden hun woning zelf te bewonen en deze niet direct mogen verhuren of als tweede woning gebruiken. Het doel is speculatie en investeringsaankopen tegen te gaan, zodat woningen beschikbaar blijven voor de lokale bevolking.

Kritiek op de communicatie

Hoewel de voorgestelde verordening belangrijke sociale en economische doelen nastreeft, wordt er op sociale media flink geklaagd over de manier waarop het beleid is gecommuniceerd. Verschillende burgers zeggen niet op de hoogte te zijn gebracht van de plannen, terwijl sommigen stellen dat het beleid is “doorgedrukt” zonder voldoende inspraak.

Een veelgehoorde klacht is dat informatie over de vergaderingen en de verordening moeilijk toegankelijk is. Zoals een burger opmerkt: “Je kunt geen interesse hebben in dat wat je niet weet. Niet elke burger volgt elke vergadering van de eilandsraad. De meesten doen dat niet.” Dit roept de vraag op of het Openbaar Lichaam Bonaire voldoende heeft gedaan om inwoners te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Eilandsraadlid Daisy Coffie heeft zich fel verdedigd tegen de kritiek. Zij benadrukt dat de verordening al weken op de agenda stond en dat alle informatie openbaar is gemaakt via het platform Konseho Insular. “Elke vergadering wordt ruim een week van tevoren aangekondigd, ook via sociale media. De interesse moet er zijn om hetgeen je wilt weten te weten te komen,” aldus Coffie. Toch blijven er twijfels of deze vorm van communicatie effectief is geweest, gezien het grote aantal burgers dat zich alsnog overvallen voelt door de maatregelen.

Verordening gaat door

Ondanks de kritiek lijkt de verordening door te gaan. In december hadden burgers de gelegenheid hun mening te geven tijdens commissievergaderingen en inmiddels is de notitie door de eilandsraad aangenomen. Het Openbaar Lichaam Bonaire zal de conceptverordening verder uitwerken voordat deze definitief wordt.

https://bonaire.nu/wp-content/uploads/sites/4/2025/01/D076342-Startnotitie-Huisvestingsverordening.pdf

https://bonaire.nu/wp-content/uploads/sites/4/2025/01/D081946-Raadsbesluit-betreft-startnotitie-huisvestingsverordening-1.pdf