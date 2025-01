Luchtvaart & Reizen Passagiersaantallen Flamingo luchthaven Bonaire stijgen met 7,8% in 2024 Redactie 08-01-2025 - 2 minuten leestijd

Vluchten van maatschappijen als JetBlue en het Canadese WestJet gaven een belangrijk impuls aan passagiersaantallen vanuit Noord Amerika. Foto: BIA

KRALENDIJK- Bonaire International Airport (BIA) heeft in 2024 een forse groei in het aantal aankomende en vertrekkende passagiers gerealiseerd. Het totaal aantal passagiers steeg met 7,8% naar 470.456, een toename van maar liefst 23% ten opzichte van 2019, het laatste jaar vóór de COVID-pandemie.

Vooral het vierde kwartaal liet een sterke groei zien, met een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De maand december sprong eruit met bijna 20% meer passagiers.

Vooral de passagiersaantallen uit Noord-Amerika namen fors toe. In het vierde kwartaal groeide dit segment met ruim 44%, en over het gehele jaar met bijna 23%. Dit succes is te danken aan nieuwe verbindingen zoals WestJet vanuit Toronto en JetBlue vanuit New York JFK, evenals sterke resultaten van Delta Airlines, American Airlines en United Airlines.

De Nederlandse markt herstelde zich in het vierde kwartaal met een groei van 7,2%, waarmee het jaar werd afgesloten met een bescheiden toename van 1,6%. Regionaal verkeer binnen de Dutch Caribbean steeg met 6,3%. Dit kwam onder andere door stabiele prestaties van Divi Divi Air en Z Air, en het eerste volledige jaar van Winair’s route naar Sint-Maarten.

Maarten van der Scheer, directeur van BIA, zegt dat de luchthaven dit jaar verder werkt aan verbeteringen. “Dit voorjaar leveren we de nieuwe baanverlichting op, breiden we het parkeerterrein uit en verbeteren we het aankomstproces. Daarnaast hebben we samen met buureilanden de airport charges voor inter-island passagiers verlaagd, wat moet bijdragen aan betaalbare regionale tickets.”

Verdere groei

BIA verwacht in 2025 een verdere groei in het aantal passagiers, mede door nieuwe lijndiensten van JetBlue en Corendon. Ook wordt ingezet op meer verbindingen met Latijns-Amerika, na het succes van de directe route naar Barranquilla.

De cijfers en ontwikkelingen onderstrepen de stijgende populariteit van Bonaire als bestemming en de belangrijke rol van de luchthaven in de regionale en internationale verbindingen.