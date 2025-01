Sport & Vrije tijd Koen Verhoeven (15): Zwemtalent uit Bonaire dat zich ondanks obstakels naar de top baant Hans Hofstra 08-01-2025 - 5 minuten leestijd

Koen Verhoeven is één van de grootste zwemtalenten van Bonaire.

KRALENDIJK – Wie langs het zwembad van Parke Tului op Bonaire loopt, zou zo maar eens in aanraking kunnen komen met een van de grootste zwemtalenten van Bonaire. Koen Verhoeven is nog maar 15 jaar, maar traint nu al zes keer per week. Ondanks de uitdagingen van het ontbreken van een echt zwembad, baant Verhoeven zich een weg naar de top in de Caribische zwemwereld.

“Ik vind het heel erg leuk en het geeft me rust om te zwemmen,” vertelt Verhoeven enthousiast nadat we hem bellen om te vragen waarom hij nou zo graag zwemt in de wateren van Bonaire. Zijn passie voor zwemmen ontstond al op jonge leeftijd in Nederland, waar hij begon met het behalen van zijn zwemdiploma’s. “Toen ik eenmaal begon met wedstrijdzwemmen, was ik verkocht,” zegt hij met een glimlach.

Afgelopen jaar kwam de zwemmer in de picture te staan. Op grote afstand van zijn tegenstanders won hij de Swim to Klein Bonaire. Niet makkelijk. Op de bewuste dag stond er veel stroming. Het winnen van deze wedstrijd deed hij niet alleen in 2024, maar ook in 2023.

Voorbereidingen voor CARIFTA

Verhoeven is momenteel in voorbereiding voor de CARIFTA Games, een prestigieus zwemtoernooi voor de Caribische eilanden, dat in april in Trinidad en Tobago zal plaatsvinden. “Ik heb mijn limiet al gehaald, dus nu draait het om pieken tijdens de wedstrijden,” legt hij uit. Ondanks het zwemmen van deze limiet, was de weg naar kwalificatie niet eenvoudig. Aangezien Bonaire geen officieel zwembad heeft, moest Verhoeven uitwijken naar andere eilanden zoals Curaçao of Aruba om deel te nemen aan officiële kwalificatiewedstrijden. “Het is inderdaad lastig omdat we hier geen officieel zwembad en geen mensen hebben die officieel kunnen timen. Ook bewegen de startblokken, waardoor het niet optimaal is,” licht Verhoeven toe. De startblokken op Bonaire zijn volgens Verhoeven niet optimaal voor wedstrijdzwemmers.

Zwemmen op Bonaire

Zwemmen op Bonaire brengt unieke uitdagingen met zich mee. “Het enige zwembad dat we hebben, is in de zee,” zegt Verhoeven. “Dat maakt het trainen anders, omdat je te maken hebt met stromingen en een ander drijfvermogen dan in een chloorzwembad.” Desondanks weet Verhoeven zich te meten met zijn leeftijdsgenoten uit andere Caribische landen, ook al hebben zij toegang tot betere faciliteiten. “Het gat is de afgelopen jaren kleiner geworden,” zegt hij optimistisch. “In het begin eindigde ik vaak onderaan, maar nu sluit ik beter aan bij de rest.”

Veel ambities

Verhoeven heeft grote dromen, hoewel hij zich bewust is van de beperkingen die Bonaire met zich meebrengt. “Een EK of WK is lastig vanuit hier, omdat je dan voor Nederland zou moeten uitkomen,” zegt hij realistisch. “Maar ik werk nu vooral aan het verbeteren van mijn tijden.” Zijn specialiteit is de vlinderslag: “Dat is iets waar ik een goed gevoel voor heb.” Ondanks de uitdagingen blijft Verhoeven positief. “Ik zou het geweldig vinden om ooit aan de Olympische Spelen deel te nemen, maar dat is nog een verre droom.” Verhoeven wint de highest point trophy in Curacao in december.

De kracht van de zwemgemeenschap

Een van de aspecten die Verhoeven het meest waardeert aan zwemmen op Bonaire is de zwemgemeenschap. “Iedereen is heel aardig en we hebben echt een band met elkaar,” vertelt hij. “Als we naar Curaçao gaan voor wedstrijden, is dat een geweldige ervaring. Je gaat als team en moedigt elkaar aan.” Maar ook op Bonaire zal Verhoeven dit jaar te zien zijn. Voor de derde keer op rij probeert hij de Swim to Klein Bonaire te winnen. “Ja dat klopt. En daarbij wil ik ook weer mijn tijd verbeteren. Tevens zwem ik ook de Open Bonairiaanse kampioenschappen weer mee. Het is alleen nog niet bekend wanneer dit is.”

Naast zijn drukke trainingsschema, waarbij hij zes keer per week in het water te vinden is, moet Verhoeven ook zijn schoolwerk bijhouden. “School is niet erg moeilijk op dit moment, dus ik kan het goed combineren,” zegt hij.

Medailles komen later

Met zijn vastberadenheid en passie voor de sport, is het duidelijk dat Koen Verhoeven een naam is om in de gaten te houden in de zwemwereld. Zijn prestaties zijn niet alleen een bron van trots voor hemzelf, maar ook voor Bonaire. “Misschien over twee jaar, als ik de oudste ben in mijn leeftijdscategorie, kan ik echt meedoen voor de medailles,” zegt hij hoopvol.