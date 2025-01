Nieuws van Bonaire Hoogspanningsstoring veroorzaakt stroomuitval op Bonaire Hans Hofstra 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Afgelopen nacht heeft een totale black-out Bonaire in het donker gehuld. Om 23:05 uur op 7 januari viel de stroomvoorziening volledig uit op het eiland, wat leidde tot veel vragen en onzekerheid onder de bewoners. Het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) reageerde direct en startte met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

Al snel werd vastgesteld dat het om een volledige black-out ging. Teams van WEB voerden een inspectie uit, maar konden aanvankelijk niet achterhalen wat de oorzaak van de storing was. Gedurende de nacht deelde WEB updates via sociale media om bewoners op de hoogte te houden van de voortgang.

Met prioriteit voor vitale sectoren, waaronder het ziekenhuis Fundashon Mariadal, de politie en de brandweer, begon WEB voorzichtig met het herstellen van de energievoorziening. Om 05:30 uur was bijna het gehele eiland weer van stroom voorzien.

Storing in hoogspanningsinstallatie

Uit verder onderzoek bleek dat de oorzaak lag in een storing in een hoogspanningsinstallatie bij het industrieterrein in de omgeving van Kaya Atom. In de vroege ochtend startten monteurs met het repareren van de defecte installatie. WEB onderzoekt nog waarom de installatie heeft gefaald en houdt de situatie nauwlettend in de gaten.