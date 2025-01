Nieuws uit Nederland Wijzigingen depositogarantiestelsel Caribisch Nederland leiden tot meer zekerheid voor rekeninghouders Redactie 07-01-2025 - 1 minuten leestijd

De Nederlandsche Bank (DNB), sinds kort weer terug in haar eigen pand in Amsterdam, voert de regeling uit. Foto: DNB

Per 1 januari 2025 zijn er significante aanpassingen doorgevoerd in de depositogarantie voor Caribisch Nederland (DGS BES). De wijzigingen betreffen een verhoging van het maximale dekkingsbedrag, het afschaffen van het ingezetenencriterium en de invoering van een financieringsfonds. Deze maatregelen zijn genomen om de financiële stabiliteit te versterken en consumenten beter te beschermen.

Sinds de invoering van de depositogarantie in 2017 was afgesproken om deze na enkele jaren te evalueren. Uit die evaluatie bleek dat de bestaande regeling onvoldoende bijdroeg aan de beoogde doelen. De belangrijkste aanpassing is de verhoging van het dekkingsbedrag van USD 10.000 naar USD 25.000. Met dit nieuwe bedrag wordt meer dan 90% van de rekeninghouders volledig beschermd, een percentage dat overeenkomt met het Europese deel van Nederland en voldoet aan internationale standaarden van de International Association of Deposit Insurers (IADI).

Daarnaast is het ingezetenencriterium vervallen, wat betekent dat alle rekeninghouders bij banken in Caribisch Nederland nu beschermd zijn, ongeacht hun woonplaats. Ook is de financiering van het depositogarantiestelsel gewijzigd. Banken zullen vooraf bijdragen aan een fonds om eventuele toekomstige compensaties te financieren.

DNB

De regeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Depositogarantie biedt een gratis bescherming van (spaar)tegoeden, variërend van 1 dollarcent tot een maximum van USD 25.000 per persoon of onderneming, per bank. Dit geldt voor betaal- en spaarrekeningen, evenals termijndeposito’s. Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt de DNB voor een vergoeding aan de rekeninghouders die onder de regeling vallen.