Vacatures Bonaire Vacature Medewerkers Bediening Melanie Zandwijk 07 januari 2025

Wil jij werken op een plek die voelt als vakantie? Wij zoeken enthousiaste collega’s voor de bediening in ons restaurant. Ben jij iemand met een hart voor eten, drinken en service? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen en laten we hen het eiland in al zijn facetten ervaren. Als medewerker bediening speel jij hierin een belangrijke rol.

We zoeken per direct:

Medewerkers bediening

Beschikbaar tussen 24 en 40 uur per week

Ook mogelijk op oproepbasis

Wie ben jij?

Je houdt ervan gasten in de watten te leggen met jouw gastvrijheid.

Je bent een vrolijke persoonlijkheid die een glimlach op de gezichten van gasten én collega’s tovert.

Je hebt een passie voor eten, drinken en service, en je wilt samen met ons iets moois opbouwen.

Wat ga je doen?

Je geeft smaak, geur en kleur aan onze horecaconcepten, waaronder:

Dagelijks ontbijt, lunch en diner serveren.

Zwembadservice bieden.

Bijdragen aan evenementen in ons Event Center.

Werken in onze koffiebar, waar we ook vers brood verkopen.

We zoeken vooral collega’s met ervaring in de bediening.

Wat vragen wij van jou?

Ervaring is fijn, maar enthousiasme is belangrijker.

Je geniet ervan als onze gasten genieten.

Je hebt oog voor detail en kwaliteit.

Je werkt met een lach en bent een teamspeler.

Je bent flexibel en bereid om ook ’s avonds of in het weekend te werken.

Je spreekt Nederlands of Engels. Papiamentu of Spaans is een mooie pré.

Wat bieden wij jou?

Een gezellig en gemotiveerd team.

Een aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden, zoals: Spaarregeling. Kortingen bij onze partners. Ontwikkelmogelijkheden via de Delfins Home app.



Over Delfins

Delfins Beach Resort Bonaire is een trots en duurzaam resort met:

Een eigen strand en pier.

Twee grote zwembaden.

De beste restaurants van het eiland.

Een uitgebreide gym.

Initiatieven zoals Bloom Back Bonaire, waarmee we bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.

Solliciteer!

Mail naar: [email protected]

Vertel ons kort wie je bent, waarom je solliciteert en waarom jij de perfecte kandidaat bent. Heb je een cv? Stuur dat mee. Geen cv? Geen probleem!

Vragen?

Onze HR-medewerker Suzan helpt je graag verder. Je kunt haar bereiken via het bovenstaande e-mailadres of bellen naar +599 715 5018.

Kom werken in ons team en beleef elke dag een stukje vakantie!