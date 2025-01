Vacatures Bonaire Vacature Medewerker Front Office Melanie Zandwijk 07 januari 2025

Bij Delfins Beach Resort Bonaire ontvangen we onze gasten met open armen. We helpen hen ons resort en het eiland in al zijn facetten te omarmen. Wil jij een cruciale rol spelen in het creëren van deze beleving? Vanwege uitbreiding van ons team zoeken we per direct een:

Medewerker Front Office

32-40 uur per week

Heb je passie voor het hotelvak en wil jij graag het visitekaartje zijn van Delfins Beach Resort? Wij zoeken een enthousiaste medewerker die net dat stapje extra zet en altijd streeft naar verbetering. Gastvrijheid en klantgerichtheid staan bij jou hoog in het vaandel.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze gasten, zorgt voor een warm welkom en helpt hen bij vragen, problemen of verzoeken. Je stelt de gast centraal, werkt nauw samen met andere afdelingen en streeft ernaar verwachtingen telkens te overtreffen.

Wat ga je doen?

Gasten begroeten met een glimlach en zorgen voor een warm welkom.

Vlekkeloos in- en uitchecken van gasten.

Professioneel en volledig te woord staan van gasten via telefoon en aan de balie.

Boeken van kosten en regelen van betalingen.

Organiseren en uitvoeren van administratieve en organisatorische taken.

Klachten opvolgen en meedenken over passende oplossingen.

Advies geven over lokale bezienswaardigheden, restaurants en diensten.

Voorraadbeheer van kantoorbenodigdheden en het plaatsen van bestellingen.

Wat vragen wij van jou?

Gastgerichtheid staat bij jou centraal; je doet er alles aan om gasten te ontzorgen.

Ervaring in een hotel of hospitalityomgeving is een pluspunt.

Vloeiend in Nederlands en Engels; kennis van Papiamentu en Spaans is een pré.

Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding.

Je bent flexibel en bereid om in wisselende diensten en weekenden te werken.

Je bent stressbestendig, georganiseerd en behoudt kalmte onder druk.

Je kunt goed plannen, coördineren en zelfstandig werken.

Wat bieden wij jou?

Je wordt onderdeel van een team vol gezellige en gemotiveerde collega’s. Bij Delfins zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens net zo goed voor jou. Wij bieden:

Een aantrekkelijk salaris.

Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Ontwikkelmogelijkheden via de Delfins Academy.

Over Delfins

Delfins Beach Resort Bonaire is een trots en duurzaam resort met:

Een eigen strand en pier.

Twee grote zwembaden.

De beste restaurants van het eiland.

Een uitgebreide gym.

Daarnaast dragen we met ons initiatief Bloom Back Bonaire bij aan het behoud van biodiversiteit en promoten we de lokale cultuur. Samen zorgen we ervoor dat elke gast een onvergetelijk verblijf heeft en Bonaire volledig omarmt.

Solliciteer!

Kom werken op een plek die voelt als vakantie, met volop aandacht voor jouw welzijn en ontwikkeling. Bij Delfins verwelkomen we alle nationaliteiten om te solliciteren.

Stuur je motivatie en cv (samen in één document) naar [email protected].

Vragen?

Onze HR-medewerker Suzan vertelt je graag meer. Neem contact op via e-mail of bel naar +599 715 5018.

Maak deel uit van ons team en ervaar zelf waarom werken bij Delfins voelt als vakantie!