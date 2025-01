Politie & Justitie Gestolen scooter teruggevonden op Bonaire Redactie 07-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft afgelopen zaterdag een gestolen scooter teruggevonden op Bonaire. De blauw-zwarte Kymco scooter werd aangetroffen naast een woning aan de Kaya Stashi.

De scooter, die geen kentekenplaat meer had en een vernield slot vertoonde, bleek in december te zijn gestolen vanaf een woning aan de Kaya Fedalma. De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor verder onderzoek.

Diefstal uit auto

Op dezelfde dag werd ook aangifte gedaan van een diefstal uit een auto bij het strand Te Amo. Tussen half twee en tien voor twee ’s middags werd een groene rugtas van het merk Deuber uit een onafgesloten voertuig gestolen.

In de rugtas zaten verschillende waardevolle items, waaronder een duikcomputer, Apple Airpods, een Apple Powerbank en snorkeluitrusting van het merk Cessi. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar deze diefstal.

Het KPCN adviseert automobilisten om hun voertuigen altijd af te sluiten, ook bij een kort verblijf op het strand. Daarnaast wordt aangeraden om geen waardevolle spullen zichtbaar in het voertuig achter te laten.