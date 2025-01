Economie Bonaire krijgt er weer nieuw makelaarskantoor bij: Realty One Group Redactie 07-01-2025 - 1 minuten leestijd

De keten is al enige tijd actief op Aruba, maar breidt nu ook uit naar Bonaire en Curaçao. Foto: Realty One Aruba

KRALENDIJK – Bonaire krijgt er binnenkort weer een nieuw makelaarskantoor bij met de komst van Realty ONE Group International, een snelgroeiende vastgoedfranchise.

De uitbreiding, die deze week werd aangekondigd, omvat zowel Bonaire als Curaçao. Het gaat daarbij om respectievelijk de 23e en 24e locatie in het wereldwijde netwerk van het bedrijf. Het kantoor, dat inmiddels al enige tijd actief is op Aruba, is van plan zich binnenkort op Bonaire te vestigen op wat wordt omschreven als een strategische locatie.

Aantrekkingskracht

Greg Bardell, Regionaal Directeur voor de Cariben bij Realty ONE Group, benadrukt de aantrekkingskracht van de eilanden als populaire bestemming. Met de nieuwe vestigingen op Bonaire en Curaçao zal de expansie van de groep naar de ABC-eilanden compleet zijn.