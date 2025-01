Overheid Vakbondsman Nòchi Willem eist opheldering over stilgelegd project Burger Service Centrum Bonaire Redactie 06-01-2025 - 2 minuten leestijd

Het werk aan het gebouw van de voormalige LTS ligt inmiddels alweer een jaar stil.

KRALENDIJK – Vakbondsman Norwin (Nòchi) Willem heeft in het weekend via zijn Facebook-account vragen gesteld over het project voor een multifunctioneel servicecentrum voor burgers in het voormalige LTS-gebouw, dat al bijna een jaar volledig stilligt.

Het betreft een project geïnitieerd door het bestuurscollege gevormd door UPB en MPB. Toen het huidige bestuurscollege aantrad, werd het project – naar het zich liet aanzien tijdelijk – stopgezet. Volgens gedeputeerde Clark Abraham bleek dat het project veel duurder zou uitvallen dan aanvankelijke begroot. Bovendien zou er, volgens Abraham, geen geld gereserveerd zijn op de begroeting om het project alsnog af te bouwen.

Wat de situatie extra opvallend en zelfs enigszins pikant maakt, is dat de huidige gezaghebber van Bonaire, John Soliano, verantwoordelijk was voor de uitvoering van het project. Ondanks de vermeende aanzienlijke budgetoverschrijding weerhield dit het bestuurscollege gevormd door PDB, M21 en Vrolijk er niet van Soliano te benoemen tot directeur van de directie B&O, totdat hij vervolgens door het Rijk werd benoemd tot gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Vragen

Willem stelt nu publiekelijk verschillende vragen, waarop hij een antwoord hoopt te krijgen. Allereerst wil hij weten hoeveel het project tot nu toe heeft gekost. Ten tweede wil hij weten waarom het project momenteel stilligt. Ten derde vraagt hij of het de bedoeling is dat het project uiteindelijk nog zal worden gerealiseerd, of dat daar geheel van zal worden afgezien. Tenslotte wil Willem weten wie verantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

“Het is onacceptabel dat miljoenen belastinggeld worden verspild of weggegeven aan aannemers, zonder dat iemand verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontstane situatie. Het is de hoogste tijd dat de gemeenschap antwoorden krijgt op deze vragen”, aldus Willem.

150