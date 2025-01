Venezuela Bonairiaanse Venezolanen gespannen over komende dagen: Maduro of González? Redactie 06-01-2025 - 3 minuten leestijd

KRALENDIJK – In aanloop naar 10 januari 2025, de dag waarop Nicolás Maduro opnieuw beëdigd lijkt te worden als president van Venezuela, kijken Bonairianen met Venezolaanse roots gespannen naar de ontwikkelingen in hun geboorteland. De verkiezingen van 28 juli 2024 en de aankondiging van oppositiekandidaat Edmundo González om op diezelfde dag de macht op te eisen, zorgen voor een sfeer van angst, hoop en onzekerheid.

“De situatie in Venezuela is explosief,” vertelt een Bonairiaanse inwoner die geboren is in Venezuela, maar uit veiligheidsoverwegingen anoniem wil blijven. “Mensen vrezen voor confrontaties tussen aanhangers van beide partijen. Het leger is overal aanwezig, van treinstations tot de grens met Colombia. Video’s op sociale media laten zien hoe auto’s worden doorzocht en hele gebieden zijn afgesloten. De spanning is voelbaar.”

Een andere Venezolaan op Bonaire vult aan: “Iedereen wacht met ingehouden adem op wat er op 9 en 10 januari gaat gebeuren. Er is zoveel angst en onzekerheid onder het Venezolaanse volk, maar ook een sprankje hoop dat er eindelijk verandering komt. Tegelijkertijd weten we dat de regering van Maduro niet zomaar zal opgeven. Ze hebben de wapens en macht om mensen die zich verzetten de mond te snoeren.” Op 17 augustus 2024 werd er op Bonaire een protestbijeenkomst georganiseerd tegen de huidige regering van Maduro.

Noodgedwongen keuzes

Niet alleen in Venezuela, maar ook daarbuiten voelen Venezolanen de impact van de politieke crisis. Een andere vrouw die recentelijk terug verhuisde naar Venezuela vanuit Bonaire, vertelt dat ze overweegt opnieuw het land te verlaten. “Ik ben erg nerveus. Ik weet niet wat er gaat gebeuren op 9 januari. Als er problemen ontstaan op de vliegvelden, probeer ik via Colombia te ontsnappen. Maar ik ben bang dat ik daarna helemaal niet meer weg kan.” Ze benadrukt hoe moeilijk het is om een vlucht te boeken: “De meeste vluchten zitten nu vol.” De verwachting is dat er op 10 januari, een dag voor de inauguratie, ongeregeldheden zullen ontstaan tussen aanhangers van beide partijen.

Internationale spanningen en hoop op verandering

De internationale gemeenschap kijkt met argusogen naar de gebeurtenissen in Venezuela. González, die beweert de rechtmatige winnaar te zijn met 67% van de stemmen, geniet steun van landen als de Verenigde Staten, de Europese Unie en veel Latijns-Amerikaanse staten. Maduro die zichzelf ondanks alle protesten dat de stemmingen frauduleus waren verlopen uitriep als president, kan daarentegen rekenen op bondgenoten zoals Rusland, China en Iran.

Ondanks de dreiging van escalatie blijven sommige Venezolanen hoopvol. “Dit is een cruciaal moment,” zegt een Bonairiaanse inwoner met een Venezolaanse achtergrond. “De strijd is zwaar en de narco-regering zal niet makkelijk buigen. Maar er is geloof en hoop dat we deze keer verandering zullen zien.”

Met 10 januari in zicht, heerst er op Bonaire een gedeeld gevoel van solidariteit en zorg onder de Venezolaanse gemeenschap. De komende dagen zullen beslissend zijn, niet alleen voor Venezuela, maar ook voor vele gevluchte Venezulanen die diep in hun hart graag terug keren naar een veilig eigen land.