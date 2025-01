Overheid Rapport over duurzame ontwikkeling Bonaire, St. Eustatius en Saba trapt boel open deuren in Harald Linkels 05-01-2025 - 2 minuten leestijd

De eilanden hebben soms heel simpele oplossingen nodig, die kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Een rapport opgesteld door The Hague Center for Strategic Studies HCSS op verzoek van onder meer speciaal EU-gazant Edison Rijna trapt in 28 pagina’s een hoop open deuren in als het gaat over de duurzame ontwikkeling van de eilanden.

Om het rapport op te stellen werd er een online consultatieronde gehouden, waarin 44 respondenten via de site Mentimeter antwoorden gaven.

“Tal van initiatieven zijn in gang gezet om belangrijke sectoren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te versterken, die dienen als bouwstenen voor een welvarendere en aantrekkelijkere positie binnen internationale netwerken” zo staat in de samenvatting van het rapport te lezen. Kernvraag van het onderzoek is hoe de eilanden beter gebruik kunnen maken van internationale netwerken om hun duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken.

De onderzoekers merken onder meer op dat de drie eilanden zich ook positioneren als testlocaties voor duurzame innovatie-initiatieven. “Er worden inspanningen geleverd op gebieden zoals klimaat, milieubescherming, afval, water en energie; digitale, zee- en luchtconnectiviteit; voedselzekerheid; economische diversificatie door lokale landbouw te bevorderen, de visserij te verbeteren en duurzame toerismepraktijken te ontwikkelen”.

De onderzoekers stellen daarnaast dat “hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan voor toekomstige samenwerking tussen de eilanden en belangrijke partners, hun kleine omvang en geografische isolatie aanzienlijke uitdagingen met zich mee brengen voor economische ontwikkeling en hulpbronnenbeheer. Beperkte lokale capaciteit en afhankelijkheid van externe ondersteuning vormen ook een obstakel voor de verdere integratie van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in internationale netwerken”.

Aanbevelingen

Uiteindelijk komt het rapport tot drie hoofdaanbevelingen. De drie eilanden moeten samenwerkingsprocessen afstemmen met de Nederlandse overheid, zij moeten hun toegang tot EU-financiering optimaliseren en zij moeten meer deelnemen aan internationale platforms.

Er is niet bekend gemaakt wat het uitvoeren van de studie heeft gekost, of wie daarvoor heeft betaald.

Het volledige rapport leest u hier: https://hcss.nl/wp-content/uploads/2024/10/Bonaire-Sint-Eustatius-and-Saba-in-International-Networks-HCSS-2024.pdf

