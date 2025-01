Economie Nieuwe handelsmissie biedt ondernemers uit Caribisch Nederland toegang tot Panama Hans Hofstra 05-01-2025 - 1 minuten leestijd

Archieffoto Handelsmissie in Colombia in 2024 - Foto Holland House Colombia

KRALENDIJK – Ondernemers uit Bonaire en de rest van Caribisch Nederland krijgen binnenkort de kans om zich te verdiepen in de zakelijke mogelijkheden die Panama te bieden heeft. Tijdens de handelsmissie ‘Dutch Caribbean Meets Panama’, die wordt georganiseerd van 12-14 februari door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Panama en Holland House Panama, kunnen bedrijven uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba nieuwe markten ontdekken en connecties leggen.

Panama staat bekend als een snelgroeiende economie en is een belangrijk logistiek en financieel centrum in Latijns-Amerika. Het land biedt diverse kansen dankzij zijn strategische ligging en goed ontwikkelde infrastructuur, waaronder het wereldberoemde Panamakanaal. Panama’s regering zet in op economische groei en investeert in grootschalige projecten om buitenlandse handel en investeringen te stimuleren.

16