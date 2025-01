Economie Postzegels op Bonaire met twintig procent omhoog Redactie 04-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – FXDC Post heeft per 1 januari 2025 de tarieven voor postzegels verhoogd. Een standaard postzegel voor verzending binnen de BES-eilanden kost nu 1.22 dollar. Dit was de afgelopen drie jaar 1.01 Dit is de eerste tariefverhoging sinds januari 2020.

Voor een brief naar Nederland is de prijsstijging 18%, namelijk van 2.02 dollar naar 2.39.

De tariefstijging is volgens FXDC Post noodzakelijk vanwege stijgende kosten en dalende postvolumes. Het postbedrijf wijst specifiek op toegenomen kosten voor transport, energie en personeel. Tegelijkertijd worden er steeds minder poststukken verstuurd.

ACM

De nieuwe tarieven zijn in overleg met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. Voor zwaardere poststukken gelden hogere tarieven.

Voor een volledig overzicht van de internationale tarieven verwijst FXDC Post naar hun website.

