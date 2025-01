Sport & Vrije tijd Klaverjassers op Bonaire vinden nieuwe thuisbasis Hans Hofstra 04-01-2025 - 2 minuten leestijd

De klaverjassers op Bonaire hebben een nieuwe thuisbasis gevonden.

KRALENDIJK – De klaverjassers van Bonaire hebben een nieuwe locatie gevonden om hun geliefde kaartspel te spelen. Vanaf nu wordt er elke derde maandag van de maand gekaart bij Hillside. De nieuwe plek biedt ruimte aan de vaste groep van ongeveer twintig deelnemers en wordt geprezen om de uitstekende voorzieningen.

“Bij Hillside hebben we prachtige vierkante tafels, ideaal voor het spel,” vertelt organisator Jolanda Strik enthousiast. “Bovendien is de verlichting er heel goed, wat het spelen een stuk prettiger maakt.”

Amsterdamse variant populair

Tijdens de avonden spelen de deelnemers drie rondes van zestien spellen, telkens met een andere partner. “Wij spelen de Amsterdamse variant van het klaverjassen,” legt Strik uit. “Er zijn ook mensen die de Rotterdamse variant kennen, maar wij houden het hier bij de Amsterdamse. Uiteindelijk zijn er iedere avond leuke prijzen te winnen.” Voor de spelers is vooral plezier belangrijk. Afgelopen jaar werd al duidelijk dat zij niet met het mes op tafel spelen.

Voor iedereen toegankelijk

Hoewel het spel vooral wordt gespeeld door mensen die het al kennen, is er ruimte voor nieuwe liefhebbers. Strik legt uit: “Als iemand het spel nog niet kent, maar wel graag wil leren, vragen we altijd aan een van de deelnemers om het hen uit te leggen. Dat gebeurt wel eens vaker.”

De sfeer is ontspannen en gezellig, en de nieuwe locatie lijkt een schot in de roos te zijn voor de klaverjasliefhebbers van Bonaire. “We zijn heel blij met deze plek en hopen dat we hier nog lang kunnen blijven spelen,” aldus Strik.

