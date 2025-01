Algemeen Eerste baby van 2025 geboren op Bonaire Redactie 04-01-2025 - 1 minuten leestijd

Gedeputeerde Clark Abraham op bezoek bij de gelukkige ouders en baby Caelen. Foto: OLB

KRALENDIJK – De eerste baby van het jaar werd geboren op donderdag 2 januari. Het gaat om Caelen Amari Janze, met een geboortegewicht van 3120 gram.

Gedeputeerde Clark Abraham bracht een bezoek aan de trotse ouders om hen namens het Openbaar Lichaam Bonaire te feliciteren.

“Onze wens is dat deze kleine jongen mag opgroeien in een warm thuis en uitgroeit tot een stralende ster in onze gemeenschap,” aldus de gedeputeerde, die niet al te lang geleden zelf voor de tweede keer vader werd.

