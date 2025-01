Natuur Vrijwilligers van Clean Coast Bonaire ruimen 37.047 stuks afval op in 2024 Redactie 03-01-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In 2024 hebben vrijwilligers van Clean Coast Bonaire maar liefst 37.047 stuks afval geteld, geregistreerd en opgeruimd. Tijdens 12 schoonmaakacties werden drie vaste locaties – Boka Onima, Piedra Pretu en Te Amo Beach – beurtelings schoongemaakt, zodat elk gebied eens in de drie maanden werd aangepakt.

De resultaten zijn indrukwekkend. De vrijwilligers verzamelden onder andere 23.880 stukken plastic en piepschuim die niet te herkennen waren, 3.923 sigarettenpeuken, 855 plastic doppen, 574 voedselverpakkingen, 476 plastic flessen, 77 plastic zakken, 134 bekers, 136 stukken touw of net, 166 rietjes of roerstaafjes, 54 stukken bestek, 68 ballonnen, 121 plastic versieringen, 120 vuurwerkresten en 92 schoenen.

Meer dan 86% van het afval bleek uit plastic te bestaan. Aan de oostkust, waar de wind vrij spel heeft, spoelen vooral onherkenbare stukken plastic en piepschuim aan vanuit andere delen van het Caribisch gebied. Aan de westkust blijven sigarettenpeuken het meest gevonden afval.

Eind december hebben verschillende groepen vrijwilligers zich ingezet om de kusten van Bonaire schoon te maken, waaronder een groep wingfoilers, samen met hun familie en vrienden en op de wekelijkse schoonmaakdag van One Hour Clean Up power. Groepsfoto – Charles Dasher Foto – One Hour Clean Up Power

De eerstvolgende schoonmaakactie van Clean Coast Bonaire bij Boka Onima staat gepland op 12 januari. Elke zaterdag kun je meehelpen bij de vrijwilligersgroep One hour Clean up Power.

