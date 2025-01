Bank- en Hypotheek MCB pinpassen blijven toch wat langer geldig Redactie 03-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In tegenstelling tot nadrukkelijke berichten van de Maduro & Curiel’s Bank Bonaire, blijven de huidige Maestro Pinpassen nog wat langer geldig voor gebruik.

In eerste instantie werd gemeld dat de passen vanaf 1 januari 2025 geheel niet meer zouden werken. Dat blijkt nu met, in elk geval, één maand uitgesteld. Overigens hebben de passen in de nog resterende tijd wel een beperkte functionaliteit.

Zo kan alleen betaald worden bij MCB-betaalautomaten en werkt de contactloze optie niet meer. Ook als het gaat om het opnemen van contant geld kan dat alleen bij de pinautomaten van de MCB zelf.

Inspanning

Hoewel er aanvankelijk diverse klanten waren die de nieuwe pinpas niet hadden ontvangen, heeft het personeel van de bank zich in de laatste dagen van het afgelopen jaar extra ingespannen om zoveel mogelijk klanten alsnog van een nieuwe pas te voorzien. In sommige gevallen is het nodig een kopie van de pas te bestellen die na ongeveer 10 werkdagen beschikbaar komt.

