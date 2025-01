Algemeen Eigenaar plantage Bolivia Meine Breemhaar overleden Redactie 03-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK- Verschillende Nederlandse media maken melding van het overlijden van de eigenaar en man achter de grote plannen voor Plantage Bolivia, Meine Breemhaar.

De plannen van Breemhaar waren bij een groot deel van de bevolking ten zeerste omstreden, vooral door de hoeveelheid huizen die in het gebied zouden worden gerealiseerd. Anderen echter raakten in vervoering over de plannen die zij omschreven als innovatief en goed voor de ontwikkeling van het eiland.

Het door PDB/M21/Vrolijk gesteunde bestuurscollege zetten gesprekken met Breemhaar op een laag pitje, omdat zij zich niet konden vinden in de plannen zoals zij er tot nog toe lagen. Het is nog niet bekend wat voor consequenties het overlijden van Breemhaar heeft voor het gebied dat zo’n 10% van de totale oppervlakte van het eiland beslaat.

Breemhaar was een succesvol zakenman en eigenaar van diverse bedrijven in Nederland. Daarnaast zat hij ook in het bestuur van voetbalclub PEC Zwolle. Met zijn zakenimperium had hij een aanzienlijk kapitaal vergaard. Vóór zijn overlijden op 1 januari jl. was Breemhaar al enige tijd ongeneeslijk ziek.

0