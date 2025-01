Sport & Vrije tijd Baseball speler uit Bonaire krijgt studiebeurs in de Verenigde Staten Hans Hofstra 03-01-2025 - 2 minuten leestijd

D’shawn Ignacio krijgt een studiebeurs in Amerika.

KRALENDIJK – Het jaar 2025 begint met groot nieuws voor de Bonaire Wolfpack Baseball Foundation (BWBF). De stichting, die al jaren een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van honkbal op Bonaire, heeft bekendgemaakt dat hun speler D’shawn Ignacio een studiebeurs heeft ontvangen om zijn talent verder te ontwikkelen in de Verenigde Staten. Hij is de derde atleet van BWBF die deze bijzondere kans krijgt.

De Bonaire Wolfpack Baseball Foundation heeft als missie om jongeren op Bonaire te introduceren in de wereld van honkbal en hen te ondersteunen in hun persoonlijke en sportieve groei. Door middel van trainingen en begeleiding biedt de stichting jonge honkballers de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor de meest getalenteerde spelers kan dit zelfs leiden tot professionele honkbalcontracten of studiebeurzen in het buitenland.

Een nieuw avontuur voor D’shawn Ignacio

Met trots kondigt de stichting aan dat D’shawn Ignacio is toegelaten tot de Harrison Chilhowee Baptist TKA Academy in Seymour, Tennessee. Hij zal daar als student-atleet zijn studie combineren met het spelen van honkbal op hoog niveau. D’shawn vertrekt deze week naar de Verenigde Staten om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen.

