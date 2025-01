Saba Agenten KPCN brengen uitgeputte wandelaarster in veiligheid Redactie 03-01-2025 - 1 minuten leestijd

De Sandy Cruz trail op Saba staat bekend als mooi, maar ook als enigszins uitdagend. Foto: ABC Online Media/Inge Poorthuis.

THE BOTTOM- Afgelopen week brachten agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een uitgeputte wandelaarster in veiligheid. De vrouw was begonnen aan het lopen van de Sandy Cruz trail, maar werd daarbij overvallen door een gevoel van uitputting.

Agenten van KPCN zochten de vrouw op en brachten haar naar het ziekenhuis voor controle. Op de weg terug naar de bewoonde wereld kregen de agenten hulp van collega’s van de brandweer en ambulance voor het vervoer van de wandelaarster.

