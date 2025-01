Politie & Justitie Politie Bonaire arresteert derde verdachte in overval bij bankautomaat Redactie 02-01-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op de eerste dag van het nieuwe jaar, hebben agenten van de KPCN in de vroege ochtenduren een derde verdachte gearresteerd in verband met een overval bij een geldautomaat aan de Kaya Monseigneur Nieuwindt. De overval vond plaats in de vroege ochtend van zondag 15 december jl.

De woensdag gearresteerde persoon is een 26 jaar oude man met de initialen E.A.J. C. Volgens de woordvoerder van de politie duurt het onderzoek in deze zaak nog voort.

