Vakantie & Toerisme Twee minder bekende wandelroutes op Bonaire: Wasao en Kaomati Inge Poorthuis 01-01-2025 - 15 minuten leestijd

Wasao - foto Inge Poorthuis

Bonaire heeft natuurlijk een prachtige onderwaterwereld maar ook boven water is van alles te doen. Wandelen is één van die activiteiten die je zeker gedaan moet hebben op Bonaire. Je komt tijdens het wandelen namelijk op plekken die je met de auto niet kunt bereiken. Natuurlijk kun je voor één van de populaire wandelroutes kiezen, maar er zijn ook twee minder bekende wandelroutes op Bonaire: Wasao en Kaomati, met beide een prachtige uitzicht.

Beide routes liggen in het heuvelachtige noorden van Bonaire. De route naar heuveltop Wasao ligt vlakbij het Gotomeer en is officieel een fietsroute, maar ook prima te wandelen. Deze route wordt ook wel de Spruit Trail genoemd, omdat vader en zoons Spruit het pad vrij hebben gemaakt en de picknicktafel hebben geplaatst. De andere route, die bij de rotsen van Kaomati, is geen officiële wandelroute en loopt over de voormalige plantage Onima die nu bijna volledig overwoekerd is. Deze tocht vraagt dus wat van jouw navigatie skills.



Voordat je op pad gaat

Vlak voor zonsondergang op de top van de Wasao – foto Inge Poorthuis

De meeste wandelroutes op Bonaire zijn goed aangegeven met roze stenen. De hieronder beschreven routes niet. De route naar heuveltop Wasao is aangegeven met blauwe stenen (officiële fietsroute) en tijdens de route bij de rotsen van Kaomati vind je af en toe rode stippen en pijlen. Een goede voorbereiding is dus belangrijk.

Het grootste gedeelte van de wandelroutes bestaat namelijk uit onverharde paden met losliggende stenen. Regelmatig zijn de paden omringd met cactussen of andere, niet zo vriendelijke voor blote voeten, begroeiing. Niet handig om op teenslippers te trotseren. Zorg dus in ieder geval voor goede, dichte wandelschoenen. Voor de route naar de rotsen van Kaomati moet je regelmatig langs cactussen en door dichte struiken manoeuvreren, een lange broek is hier dus ook zeker een aanrader.

De beste tijd om te gaan wandelen op Bonaire is in de vroege ochtend of namiddag. Ga ’s middags niet te laat op pad, je wilt niet na zonsondergang over een donker pad met losliggende stenen en/of door dicht struikgewas struinen. En ook al loop je niet tijdens de heetste momenten van de dag, goed insmeren is een must! De wandelroutes bieden amper schaduw.

Natuurlijk zorg je voor voldoende drinken (en eventueel iets te eten) voor onderweg. Tijdens deze wandeltochten kom je namelijk geen horecagelegenheden tegen. Neem ook een telefoon mee, met name wanneer je de route langs de rotsen van Kaomati wilt gaan lopen. Mocht je onverhoopt verdwalen dan kun je je oriënteren met bijvoorbeeld Google Maps of in het uiterste geval hulp inschakelen.

Heuveltop Wasao

Uitzicht op het Gotomeer vanaf de top van de Wasao – foto Inge Poorthuis

De top van de heuvel Wasao (ongeveer 100 meter hoog) biedt een fantastisch uitzicht over het Washington Slagbaai Nationaal Park en het Gotomeer. Vanaf het uitzichtpunt op de top zie je onder andere de gebouwen van Slagbaai en heb je mooi zicht op de Brandaris, de hoogste berg van Bonaire. Ook is bij helder weer, vanaf de top, buureiland Curaçao goed te zien. De route naar de top is een stijgend smal paadje dwars door de prachtige natuur van Bonaire.

Het smalle pad naar de top van Wasao is eigenlijk geen wandelroute maar een officiële fietsroute, te herkennen aan de blauwe stenen. Let dus tijdens de wandeling op fietsers die je tegen kunt komen op deze route.

Hoe kom je bij het startpunt van de route naar Wasao?

Het paadje dat leidt naar de top van de Wasao – foto Inge Poorthuis

Om bij de heuvel Wasao te komen rijd je richting de opslag van Bopec in het noorden van het eiland. Je komt, als je via de Toeristenweg rijdt, onder andere langs 1000 Steps en landhuis Karpata. Ga bij de t-splitsing vlak na Karpata linksaf en volg de weg langs de zee. In de haakse bocht aan het einde van de weg waar je richting het Gotomeer kunt gaan, ga je rechtdoor, richting het Bopec-terrein. Sla net voor de slagboom van Bopec rechts af richting Playa Frans waarna je over een wildrooster komt. Parkeer vlak voor of net na het wildrooster je auto.

Startpunt van de beklimming van de Wasao

Zicht op het Gotomeer vanaf de top van de Wasao – foto Inge Poorthuis

Om bij het beginpunt van deze route te komen loop je via de steile weg naar boven. Eenmaal boven volgt er een bocht naar links. In deze bocht vind je een blauwe steen en het pad dat leidt naar de top van de Wasao. Volg de blauwe stenen. Vergeet niet om af en toe achterom te kijken voor een prachtig uitzicht op onder andere Kralendijk.

Wanneer je bijna boven bent kom je bij een afslag, ga hier naar links. Volg het pad met de blauwe stenen verder tot je bij een driesprong komt. Ga hier rechtdoor en loop nog iets verder tot je bij het uitkijkpunt met picknicktafel komt.

Nadat je genoten hebt van het prachtige uitzicht loop je terug naar de driesprong. Je kunt nu dezelfde route teruglopen, maar je kunt ook de afslag naar rechts nemen. Indien je rechtsaf slaat vervolgt het smalle, kronkelende pad zich nog iets verder tot je bij een grote zendmast komt. Vanaf hier gaat het smalle pad over in een goed begaanbare, brede weg die je helemaal naar beneden kunt volgen. Ga vlak na de slagboom, die je op deze weg tegenkomt, linksaf. Je loopt nu parallel aan het Bopec-terrein terug over de zandweg naar het startpunt van deze route.

De rotsen van Kaomati

De rotsen van Kaomati – foto Inge Poorthuis

De Peperkoekberg zoals de Fraters van Tilburg rond 1950 de rotsformatie van Kaomati noemden, ligt aan de weg naar Rincon. In de laatste scherpe bocht voordat je bij Mangazina di Rei in Rincon komt zie je ze aan de rechterkant, een aantal gigantische rotsblokken midden in de prachtige natuur. Deze indrukwekkende rotsblokken zijn te beklimmen, een avontuurlijke tocht die beloond wordt met een schitterend uitzicht.

Dit is de meest uitdagende wandeltocht van de twee, er is geen route om bij de rotsen te komen. Je zult door struikgewas moeten en komt langs cactussen. Om bij de rotsblokken te komen moet je ook het voormalige waterreservoir van plantage Onima doorkruisen. Het spreekt voor zich dat dit alleen na een langere periode van droog weer te doen is. Rondom de rotsblokken vind je op stenen en op cactussen rode stippen en pijlen, dit is de enige aanwijzing dat je op het goede spoor zit. Probeer deze stippen en pijlen zo goed mogelijk te volgen, dit voorkomt dat je verdwaalt in het struikgewas met scherpe stekels.

Hoe kom je bij het startpunt van de route?

De rotsen van Kaomati – foto Inge Poorthuis

Om bij de rotsen te komen zijn er twee mogelijkheden. Je kunt de wandeling beginnen vanaf Boka Onima. Loop dan de saliña in die aan de andere zijde van de weg ligt dan Boka Onima. Dit kan alleen wanneer de saliña droog is. Je loopt over de open vlakte van de saliña richting de rotsen. De begroeiing wordt vervolgens dichter. Tijdens een gedeelte van deze route moet je door zeer dicht struikgewas kruipen. Volg daarbij vooral de wand aan de linkerzijde van de saliña om niet te verdwalen.

Vervolgens kom je op een nieuwe open vlakte. Loop helemaal tot de uiterste hoek aan de rechterkant, hier kom je bij een oude dam. Klim hier overheen, waarna je in het volgende gedeelte van het voormalige waterreservoir komt. Blijf het reservoir volgen en ga met de bocht mee naar rechts, je passeert de rotsen van Kaomati tijdens het wandelen. Uiteindelijk kom je bij het startpunt van de route om de rotsen te beklimmen. Startpunt van de route naar de rotsen van Kaomati, de zuil aan de straat bij landhuis Onima – foto Inge Poorthuis

Een eenvoudiger manier en kortere route om de rotsen van Kaomati te bereiken is om te parkeren vlakbij de laatste scherpe bocht voordat je bij Mangazina di Rei aankomt. In deze omgeving vind je ook het ‘Trapje van Holten’. In de bocht zie je een zuil staan met een paadje ernaast. Loop dit pad in, waarna je bij het vervallen landhuis Onima komt. Loop langs dit oude landhuis en volg het paadje dat naar het voormalige waterreservoir van de plantage leidt. Voor je zie je de rotsen van Kaomati al. Steek het reservoir, indien deze droog is, over en houd links aan. Je komt nu bij het startpunt van de beklimming van de rotsen.

Startpunt van de beklimming Kaomati

Wandelen tussen de rotsen van Kaomati – foto Inge Poorthuis

We starten de route vanaf de zuidzijde van de rotsen van Kaomati. Hier vind je nog wat overblijfselen van vroegere bebouwing. Houd de rotsen aan jouw rechterhand en sla vlak na de bebouwing rechts af en stap over de dode cactus. Probeer de rode stippen en pijlen te vinden en te volgen. Op het punt waar aan de linkerkant een oude rugzak in de bosjes hangt, sla je rechtsaf het paadje in. Vanaf hier is het belangrijk om de rode stippen en pijlen te blijven volgen. Houd in ieder geval de hoge rotsen aan jouw rechterhand.

Boek nu een heerlijke vakantie naar Bonaire! Bij de oude rugzak die in de, met een rode stip gemarkeerde, boom hangt sla je rechtsaf het paadje in – foto Inge Poorthuis

Probeer zoveel mogelijk op het paadje te blijven en de rode stippen en pijlen te volgen. Je wandelt tussen steeds grotere rotsblokken. Uiteindelijk kom je bij een wand van rotsblokken. Wanneer je hier rechtsaf slaat, je moet over en langs rotsblokken klimmen, kom je bij twee laddertjes. Let op, deze ladders staan los, ze zijn dus niet aan de rotsen bevestigd. Door de ladders te beklimmen kom je op het hoogste punt (42 meter) van de rotsen van Kaomati. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op de verre omgeving. De ladders die leiden naar de top van de Kaomati rotsen – foto Inge Poorthuis

Wanneer je van het prachtige uitzicht hebt genoten en de ladders weer afgedaald bent, kun je de rotsen verder verkennen. Loop en klim terug naar het punt bij de rotswand waar je zojuist af bent geslagen naar de ladders. Hier kun je nog een heel stuk verder lopen, rondom en tussen de gigantische rotsen van Kaomati. Je klimt en klautert hier over de rotsen en loopt door smalle doorgangen tussen de rotsen met prachtige uitzichten over de omgeving. Uitzicht vanaf de top van de rotsen van Kaomati – foto Inge Poorthuis

Voor de terugweg naar het beginpunt van deze wandeling volg je dezelfde route als op de heenweg. Hoe verleidelijk ook, denk niet dat je rechtstreeks naar beneden kunt lopen naar het beginpunt van de route. Je loopt je dan namelijk vast in het dichte struikgewas en kunt daardoor verdwalen. Volg dus dezelfde route weer terug.



Uitzicht vanaf de rotsen van Kaomati op het voormalige waterreservoir van plantage Onima – foto Inge Poorthuis

Wil jij ook wandelend het prachtige eiland Bonaire verkennen? De twee minder bekende wandelroutes op Bonaire: Wasao en Kaomati ontdekken?

Te voet zie en beleef je zo veel meer. Geniet van de mooie natuur van het eiland. Kom op plekken waar je met de auto niet kunt komen. Laat je verrassen door de prachtige natuur op Bonaire! Vergeet niet je camera mee te nemen om al het moois vast te leggen. Prachtig uitzicht tussen de rotsen van Kaomati door op Boka Onima – foto Inge Poorthuis

