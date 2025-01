Interview Terug naar Bonaire: Genesis Saragoza van studente in Nederland naar woordvoerder bij de KPCN Redactie 01-01-2025 - 6 minuten leestijd

KRALENDIJK – In onze rubriek 'Terug naar Bonaire' volgen wij Bonairianen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de dertiende serie spraken wij met Genesis Saragoza. Zij groeide op in Bonaire, studeerde in Nederland en is nu woordvoerder bij het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Het is een bekend verhaal. Vele jonge Bonairianen moesten voor hun geboorte uitwijken naar Curaçao. Het ziekenhuis op Bonaire had namelijk niet de mogelijkheid om zekerheid te geven van een gezonde geboorte op het eiland. Zo ook Genesis Saragoza. Zij werd geboren op Curaçao, maar een paar dagen later was zij daar alweer vertrokken.

Saragoza vertelt over haar korte periode op Curaçao: “Ik ben eigenlijk in Willemstad geboren, maar ik beschouw mezelf als een echte Bonairiaanse,” zegt ze. Haar ouders, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, ontmoetten elkaar op Bonaire en hun cultuur heeft een blijvende invloed op haar achtergelaten. “Thuis hadden we veel invloed van de Dominicaanse cultuur, met de muziek en het eten, maar op straat en met vrienden kreeg ik de Bonairiaanse invloed,” legt Saragoza uit.

Het verhaal van Saragoza is er een van culturele diversiteit. Thuis werd er Spaans gesproken, vooral door haar vader, terwijl haar moeder zowel Spaans als Papiaments sprak. Deze tweetaligheid hielp haar in het begrijpen en omarmen van meerdere culturen. “Op straat en met vrienden kreeg ik de echte Bonairiaanse invloed; vooral het eten was anders dan thuis,” zegt Saragoza met een glimlach.

Op jonge leeftijd verhuisde zij met haar familie naar New York, een stad die voor veel immigranten uit de Dominicaanse Republiek een droom bleek te zijn. “Mijn ouders waren jong en avontuurlijk en wilden naar New York, de stad van mogelijkheden,” herinnert Saragoza zich. “Ik zat hier op een school met alleen maar Spaanstalige kinderen. En gek genoeg, ik kreeg maar één vak Engels. Dat was bijzonder, want New York is een Engelstalig sprekende stad.” De drukte van de stad en de afstand tot hun geliefde eiland zorgden ervoor dat het gezin na twee jaar terugkeerde naar Bonaire.

De terugkeer naar Bonaire was echter niet zonder uitdagingen. Saragoza, die toen nog een kind was, sprak geen Papiaments meer. De taal die ze leerde in haar beginjaren op het eiland. “Het was een uitdaging om de taal opnieuw te leren, vooral omdat de scholen op Bonaire net waren overgestapt naar Papiaments onderwijs,” vertelt ze. Toch paste Saragoza zich snel aan, geholpen door haar natuurlijke nieuwsgierigheid en de steun van haar familie en vrienden.

Saragoza’s reis ging verder toen ze op elfjarige leeftijd met haar familie naar Nederland verhuisde. “Ik woonde twee jaar in Den Haag, maar mijn vader vond het lastig om de taal te leren en miste de warmte van Bonaire,” legt Saragoza al lachend uit. “Ik begon net weer Papiaments te spreken, maar toen moest ik alweer een nieuwe taal leren, namelijk Nederlands.” Deze ervaringen in het buitenland vormden haar wereldbeeld en versterkten haar liefde voor haar eiland.

Na haar middelbare school besloot Saragoza haar horizon te verbreden en ging ze naar Nederland om te studeren aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ze koos voor de opleiding Internationale Communicatie, een studie die haar voorbereidde op een carrière waarin ze haar multiculturele achtergrond kon inzetten. “Het was een uitdaging om te studeren in Nederland, vooral tijdens de koude winters,” lacht Saragoza. “Maar ik leerde veel over verschillende culturen en hoe deze de manier van communiceren beïnvloeden.”

De pandemie bracht Saragoza echter terug naar Bonaire, een plek waar ze altijd naar terugverlangde. “Ik besefte hoe belangrijk het voor me was om thuis te zijn, omringd door familie en in mijn eigen cultuur,” zegt ze. Op Bonaire vond Saragoza haar roeping als communicatieadviseur en woordvoerder bij de politie (KPCN), een rol waarin ze haar vaardigheden en passie voor gemeenschapsdienst kan inzetten.

“Ik vind het geweldig om op Bonaire te zijn,” zegt Saragoza. “Het eiland past perfect bij wie ik ben. De warmte, de cultuur en de sociale dynamiek maken het voor mij de ideale plek om te wonen en werken.” Haar internationale ervaring, opgedaan tijdens haar studie en werk in Nederland, heeft haar perspectief verruimd en haar voorbereid op de unieke uitdagingen die Bonaire biedt.

Uitdagingen in haar vak

Saragoza benadrukt het belang van communicatie binnen de politieorganisatie en de gemeenschap. “Het is cruciaal dat we als politie transparant en open zijn naar het publiek. We willen dat mensen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in onze organisatie,” legt ze uit. Ze werkt aan initiatieven zoals de rebranding van de politie en campagnes om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van wijkagenten te vergroten.

Ondanks de uitdagingen op het eiland en in haar vak, ziet de vooral positief gestemde Saragoza de toekomst op Bonaire positief tegemoet. “Er zijn zoveel mogelijkheden hier. Het is belangrijk om jezelf kwetsbaar op te stellen en nieuwe dingen te proberen. Door mijn ervaringen in het buitenland heb ik geleerd dat er veel meer mogelijk is dan we soms denken.”

Als ambitieuze professional blijft ze zich inzetten voor de gemeenschap en hoopt ze een blijvende impact te maken op Bonaire. “Ik wil blijven groeien en bijdragen aan de ontwikkeling van het eiland. Het voelt goed om deel uit te maken van iets groters en ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s en de gemeenschap aan een betere toekomst te werken.”

