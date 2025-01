Nieuws van Bonaire Jaaroverzicht Bonaire.nu: Dit werd het vaakst gelezen Redactie 01-01-2025 - 11 minuten leestijd

Bonaire.nu presenteert ook dit jaar weer een kort jaaroverzicht. Hoewel al het nieuws van het jaar moeilijk in één overzicht te vatten is, gaat het om een selectie van berichten die het vaakst werden gelezen, of op een andere manier een grote impact hadden op het eiland. In ons online archief kunt u alle onderwerpen van het hele jaar terugvinden.

Januari

Voormalig Radio 538 DJ Wietze de Jager verhuist met gezin naar Bonaire

Foto: Instagram account Wietze de Jager.

De populaire Radio DJ van 538 verhuist naar het eiland, omdat zijn werk bij de radiozender moeilijk te combineren is met zijn gezinsleven. De DJ beschrijft de stap als positief. “Wie weet denken we er over een paar maanden heel anders over, maar dit uitzicht gaat voorlopig nog niet vervelen, denk ik”, zegt De Jager op zijn Instagram-account over zijn nieuwe woonomgeving. In december komt de Jager nogmaals in het nieuws, dit maal door het ophalen van een recordbedrag voor de Voedselbank Bonaire.

Februari

Bijna-ramp door aangespoelde olie op kust van Bonaire

Foto – Ministerie van Defensie Commando Zeestrijdkrachten Marinebasis Parera

Een bij Trinidad en Tobago gezonken ‘barge’ met olie zorgt voor een bijna-ramp op de kust van Bonaire. Hoewel hier en daar flinke plakkaten aanspoelen, leidt snel optreden van Stinapa, die onder meer hulp krijgt van het Nederlandse leger, toch tot een beperking van de mogelijke schade. Het voorval toont wel aan hoe kwetsbaar zowel natuur als van het eiland zijn.

Maart

Portugees oorlogsschip jaagt zwemmers schrik aan

Foto: Diana van den Heuvel

Verschillende zwemmers zien in het water rondom Bonaire de kwallensoort die bekend staat onder de naam Portugees Oorlogsschip. De paars gekleurde kwallen kolonies worden onder meer bij Washikemba waargenomen. Het Portugese Oorlogschip heeft lange tentakels, waarmee hij zijn prooi kan verlammen en kan doden. Hij kan, in aanvaring met zwemmers, enorme pijn veroorzaken.

April

Huizenbezitters boos over handhavend optreden overheid inzake korte-termijnverhuur

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kondigt aan harder op te gaan treden tegen huizenbezitters die hun huizen te huur aan bieden voor de korte termijn, via sites zoals Airbnb. Het gaat dan om huizen die staan in gebieden waar dat wettelijk niet is toegestaan. Een groep huizeneigenaren gaat in beroep tegen de actie van het OLB, maar krijgt in december geen gelijk van de rechter, die meegaat met de opstelling van de overheid.

Mei

Geliefde huisarts Van der Vaart overlijdt

Foto: OLB

In mei overlijdt de bij populaire huisarts Dick van der Vaart op Bonaire. De arts die op Bonaire begon bij de dokterspraktijk Tera Kora, zet begin jaren negentig als eerste een ‘eigen’ kliniek op tegenover het toen nog relatief kleine ziekenhuis. Behalve als arts verdient Van der Vaart veel lof voor het opzetten en runnen van een decompressie faciliteit voor duikers op het eiland.

Juni

Luchtvaartmaatschappij Jetair Caribbean vraag faillissement aan

Het al tijden kwakkelende Jetair Caribbean vraagt op Curaçao toch nog onverwacht het eigen faillisement aan. De maatschappij bood, na eerder pogingen daartoe, enkele vluchten per week aan naar Bonaire. Er zijn toch nog relatief veel passagiers die wel betaald hebben, maar niet kunnen vliegen. Pogingen tot een doorstart van de vliegmaatschappij blijken op niks uit te lopen en voor passagiers zit er niets anders op dat nogmaals een ticket te kopen bij een andere maatschappij.

Juli

Voorlopig geen Starlink internet voor inwoners Caribisch Nederland

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zet een dikke streep door de plannen van consumenten op Bonaire internet van Starlink te gaan gebruiken. Dit komt doordat Starlink, eigendom van miljardair Elon Musk niet over de benodigde vergunningen beschikt om internet op het eiland aan te mogen bieden. Er is op het eiland veel ontevredenheid over de kwaliteit van bestaande providers.

Augustus

Veel gedoe over hogere belastingen voor BES-eilanden

Er is veel te doen over het Belastingplan BES voor het jaar 2025. Vooral mensen uit de hogere (midden)inkomens krijgen te maken met een 5% hoger tarief op bedragen boven de 50.000 dollar per jaar aan inkomen. Hoewel de drie eilanden gezamenlijk optrekken in hun protest over de wijze waarop het kabinet, zonder onderzoek naar de impact, belastingmaatregelen implementeert op Bonaire, St. Eustatius en Saba en daarmee in eerste instantie succes lijken te boeken, worden de oorspronkelijke maatregelen toch van kracht per 1 januari 2025.

September

Gordon flirt met plannen voor eigen hotel op Bonaire

Foto: screenshot Shownieuws

De bekende, maar niet bij iedereen even geliefde Nederlandse zanger Gordon wordt veel op het eiland gesignaleerd. Er zijn steeds nadrukkelijkere geruchten over de opening van een ‘eigen’ hotel onder het Blushing merk van de bekende Nederlander. Uiteindelijk beslist Gordon tot de opening van een restaurant op Curaçao, maar de plannen voor het hotel zijn officieel nog niet van de baan.

Oktober

Krokodil bij Lac/Cai brengt ware media-frenzy op gang

Foto OLB

De waarneming van een voor Bonaire zeer exotische krokodil bij de populaire Lac/Cai baai brengt een enorme stroom aan mediaberichten op gang. Met het waarschijnlijk verdwaalde reptiel loopt het minder goed af. Als het beest na enkele weken gevangen wordt, is hij binnen 24 uur al dood, door wat Stinapa omschrijft als ‘vangstress’. Bonaire.nu ergert zich aan het gebrek aan transparantie over de doodsoorzaak en dient een WOB verzoek in om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Het gaat mogelijk om een internationaal beschermde soort.

November

Nieuwe vluchten van Corendon en JetBlue brengen hotelsector in vervoering

Twee dagen na elkaar landen nieuwe vluchten Corendon en JetBlue. Corendon biedt met voorlopig 2 vluchten per week een alternatief aan op de route tussen Bonaire en Amsterdam. Behalve pakketreizen worden ook losse tickets verkocht. De hotelsector kijkt reikhalzend uit naar de nieuwe vluchten om de bezettingsgraad van de hotels op het eiland een duw in de goede richting te geven.

December

Veel nieuwe eilandbewoners vertrekken relatief snel weer van Bonaire

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat onverminderd veel nieuwe bewoners naar het eiland toe te komen, maar daar vaak relatief snel weer te vertrekken. Een kwart van de nieuwe eilandbewoners vertrekt binnen een jaar alweer van het eiland. Dat neemt niet weg dat de groei van het aantal inwoners onverminderd aanhoudt. Al in januari 2024 wordt de grens van 25.000 inwoners overschreden. Er gaan stemmen op om de aankoop van huizen door nieuwkomers aan banden te leggen.

