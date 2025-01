Klimaat & Weer Bonaire kent regenachtig einde van 2024: Vuurwerkverkoop valt in het water Redactie 01-01-2025 - 1 minuten leestijd

Het verkeer had veel last van de overvloedige regenval. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – De laatste dag van het jaar op Bonaire stond in het teken van hevige regenval. Vanaf de vroege ochtend stroomde het water met bakken uit de lucht, en dit aanhoudende noodweer duurde voort tot in de vroege avonduren.

De wegen die al snel volstonden met water waren moeilijk begaanbaar. Hierdoor waren winkels opvallend stiller dan meestal op de laatste dag van het jaar het geval is. In de straten van Kralendijk waren overal groepjes cruisetoeristen te zien, die schuilden voor de regen.

De verkooppunten voor het vuurwerk lagen er het grootste deel van de dag wat treurig bij. Bij sommige verkooppunten regende het letterlijk in en moesten noodmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat het vuurwerk helemaal niet meer kon worden verkocht.

De verkopers hadden zich de laatste dag van het jaar waarschijnlijk anders voorgesteld. Overigens was het, als het gaat om vuurwerk, aanmerkelijk stiller dan in voorgaande jaren. Alleen op oudejaarsavond werd in de verschillende wijken toch flink geknald.

