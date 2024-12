Politie & Justitie Twee verdachten aangehouden in verband met recente overvallen Redactie 31-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Gisterenavond, maandag 30 december, heeft het arrestatieteam twee aanhoudingen verricht aan de Kaya Tintorero in Antriol, in verband met het lopende onderzoek naar recente overvallen.

Een man met de initialen S.J.J.C. (32 jaar) werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij overvallen. De man die werd aangehouden, heeft kort geleden een lange gevangenisstraf op Curaçao uitgezeten voor een eerdere overval. Hij was pas enkele weken op vrije voeten. Daarnaast werd een vrouw met de initialen S.I.W. (18 jaar) aangehouden omdat zij geen gehoor gaf aan een bevel van de politie en probeerde te vluchten. Tijdens haar arrestatie werd een hoeveelheid drugs in beslag genomen.

In verband met deze aanhoudingen vond een huiszoeking plaats in een woning in de wijk Antriol Pariba. Hierbij werden diverse voorwerpen in beslag genomen die relevant zijn voor het onderzoek.

Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.

