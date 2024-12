Sport & Vrije tijd Thuersten Winklaar vecht naar een professionele boksdroom Hans Hofstra 31-12-2024 - 4 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire staat wellicht niet bekend als een boksmekka, maar dat is snel aan het veranderen dankzij de opmerkelijke prestaties van Thuersten Winklaar. Op 33-jarige leeftijd is een gedreven atleet hard op weg om zijn stempel te drukken in de internationale bokswereld. Met een indrukwekkende carrière in zowel karate als kickboksen, heeft Winklaar zich de afgelopen jaren volledig gericht op boksen, met als ultieme doel om professioneel te worden.

Op het Caribische eiland Bonaire, waar de zon altijd lijkt te schijnen, is een nieuwe ster in de bokswereld in de maak: Thuersten Winklaar. Met een indrukwekkende carrière achter zich in karate en kickboksen, zet hij nu zijn zinnen op het professioneel boksen. “Sinds mijn twaalfde ben ik bezig met vechtsporten,” vertelt Winklaar met een glimlach. “Ik was twee keer kampioen karate van de Caraïben en heb deelgenomen aan tal van Pan-Amerikaanse competities. Ik heb komend jaar een doel, namelijk professioneel bokser worden.”

De overstap naar boksen maakte hij in 2012 en sindsdien heeft hij niet stilgezeten. “Mijn boksrecord is twintig gewonnen en drie verloren wedstrijd. Dat komt door hard trainen en een sterke focus,” legt hij uit. Winklaar heeft inmiddels zijn naam gevestigd als de beste bokser van Bonaire en is van plan om die titel in de toekomst verder uit te breiden.

De weg naar professioneel boksen

Dit jaar staat er voor Winklaar een grote verandering op de planning: hij wil de stap maken naar professioneel boksen. “Het is mijn doel om de eerste professionele bokser van Bonaire te worden,” zegt hij vastberaden. De weg naar professionaliteit is echter niet eenvoudig. “Je moet meer dan twintig gevechten hebben als amateur voordat je naar de pro’s gaat. Het is een zware weg.”

Winklaar vertelt dat hij zich dit jaar volledig op boksen wil richten. “Ik doe geen kickboksen meer. Mijn focus ligt nu op het behalen van die professionele licentie.” Het verschil tussen amateur en professioneel boksen is groot, legt hij uit. “In amateurboksen draait alles om punten scoren. In professionele gevechten draait het om knock-outs.”

De uitdagingen van een klein eiland

Ondanks zijn successen staat Winklaar voor uitdagingen die uniek zijn voor een atleet van een klein eiland. “Bonaire is prachtig, maar er zijn weinig sparringpartners waar ik tegen kan vechten en sponsoren die mij kunnen ondersteunen. Vaak moet ik naar Curaçao, Aruba of zelfs Nederland om te trainen,” legt hij uit. Toch laat hij zich niet ontmoedigen. “Ik heb mijn eigen gym op Bonaire waar ik mijn conditie en kracht train. Wanneer ik naar het buitenland ga, is het vooral voor sparring.”

Zijn drive en passie zijn een bron van inspiratie voor de jeugd op Bonaire. “Ik wil deuren openen voor de kinderen hier. Sporten zoals boksen, kickboksen en karate vereisen discipline en kunnen veel voor hen betekenen.”

De toekomst als kampioen

Met plannen om volgend jaar Nederlands kampioen te worden, is Winklaar vastberaden om zijn doelen te bereiken. “Ik ben vorig jaar tweede geworden op het Nederlands Kampioenschap zwaargewicht boksen. Dit jaar ga ik voor goud,” zegt hij zelfverzekerd.

Naast zijn persoonlijke ambities, wil Winklaar ook bijdragen aan de gemeenschap. “Ik heb meer contacten opgebouwd in Nederland. Dit maakt het makkelijker om trainingskampen voor jonge atleten te organiseren.” Zijn visie is duidelijk: “Ik wil de weg vrijmaken voor de volgende generatie.”

