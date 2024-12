Politie & Justitie Tas gestolen vanaf strand bij E.E.G. Boulevard Redactie 31-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op zondag 29 december is een tas gestolen vanaf een strand aan de E.E.G. Boulevard. De diefstal vond plaats tussen 10.30 en 14.00 uur.

De beige schoudertas bevatte onder andere twee bankpashouders met passen, contant geld, een roze/paarse iPhone 14, een Ray-Ban zonnebril en sieraden. De politie onderzoekt de zaak.

Heeft u iets gezien of gehoord? Meld dit dan bij de politie via 911. Bezoekers van het strand wordt geadviseerd waardevolle spullen goed in de gaten te houden of thuis te laten.

