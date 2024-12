Algemeen Delegatie Caribische deel Koninkrijk bezoekt conferentie Straatsburg Redactie 31-12-2024 - 1 minuten leestijd

De delegatie in Straatsburg. Foto: RCN

STRAATSBURG – Een delegatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland heeft recent deelgenomen aan een conferentie over het Verdrag van Istanboel in Straatsburg. De conferentie bood de gelegenheid voor uitwisseling met betrekking tot de bekrachtiging en implementatie van het Verdrag van Istanboel.

Het Verdrag beoogt geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen.

De Raad van Europa is een Europese organisatie waarin regeringen van 46 lidstaten vertegenwoordigd zijn met als doel afspraken te maken die belangrijk zijn voor de mensenrechten, de rechtsstaat en democratie in Europa.

Het Verdrag van Istanboel, dat door Nederland werd geratificeerd op 18 november 2015, is nog niet bekrachtigd door het Caribisch deel van het Koninkrijk. Binnen het Koninkrijk werken de vier landen (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen om bekrachtiging van het Verdrag van Istanboel in het Caribisch deel van het Koninkrijk te realiseren. Tijdens de conferentie zijn de vertegenwoordigers van de landen en eilanden in gesprek gegaan met kleine lidstaten van de Raad van Europa die het Verdrag al hebben geratificeerd en geïmplementeerd, zoals Ierland en Malta.

Dank

De deelnemers spraken hun oprechte dank uit aan de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa mevrouw Tanja Gonggrijp die het bezoek samen het haar team mogelijk heeft gemaakt, in samenwerking met de ministeries van BZK en VWS.

