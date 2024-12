Natuur Koraalriffen Bonaire hebben in toenemende mate last van warm water Redactie 30-12-2024 - 2 minuten leestijd

Hoewel de riffen onder steeds grotere druk staan, is positief dat sommige soorten resistenter lijken dan verwacht. Foto: Stinapa

KRALENDIJK – De koraalriffen in het Bonaire National Marine Park (BNMP) staan onder toenemende druk, omdat massale verbleking van het koraal, het zogenaamde Coral Bleaching, steeds vaker en ernstiger voorkomt. Dit blijkt uit de meest recente rapportage van Stinapa, die de ontwikkeling al sinds 2016 bijhoudt.

Tussen 2016 en 2023 toonden onderzoeken in het marinepark tekenen van thermische stress bij meer dan 5% van de koraalkolonies, met uitzondering van 2021 toen de niveaus van verbleking minimaal waren. Het jaar 2023 was echter het meest zorgwekkend tot nog toe, aangezien 84% van de onderzochte koraalkolonies enige mate van verbleking vertoonde. Deze ongekende stress leidde begin 2024 tot vervolgonderzoek, waaruit bleek dat 19% van de koraalkolonies gedeeltelijke of volledige sterfte door verbleking had ondergaan.

Opvallend is evenwel dat sommige koraalsoorten, zoals het Gele Potloodkoraal (Madracis auretenra) en het Grote Sterkoraal (Montastraea cavernosa), beter bestand lijken tegen thermische stress dan andere soorten. Daarnaast werd bij diepere riffen (25m en dieper) meer bleking waargenomen dan bij ondiepe riffen. Dit leidde in 2023 tot een uitbreiding van het monitoringsprogramma naar een diepte van 35m.

De situatie benadrukt de dringende noodzaak van actie. Hoewel het aanpakken van de wereldwijde klimaatverandering een enorme uitdaging is, blijft Bonaire zich richten op lokale inspanningen voor natuurbehoud. De slogan van het eiland, “Nos ta biba di naturalesa” (We leven van onze natuur), onderstreept de noodzaak om het natuurlijke erfgoed van Bonaire te beschermen.

Lopende initiatieven van STINAPA Bonaire, in samenwerking met partners zoals Florida State University en gefinancierd door het Lenfest Ocean Program, zijn gericht op het identificeren van kwetsbare en veerkrachtige rifgebieden, het verbeteren van monitoring en het ontwikkelen van strategieën om de impact van klimaatverandering te beperken. Deze inspanningen zijn essentieel om de gezondheid en duurzaamheid van Bonaire’s koraalriffen op lange termijn te waarborgen.

Lokale actie

De proactieve aanpak van de gemeenschap onderstreept nog eens dat lokale acties een cruciale rol kunnen spelen bij de bescherming van mondiale schatten zoals de koraalriffen van Bonaire.

