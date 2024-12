Nieuws van Bonaire Kiran Badloe, met wortels op Bonaire, wint Expeditie Robinson 2024 Hans Hofstra 30-12-2024 - 2 minuten leestijd

Expeditie Robinson - Kiran Badloe © Jasper Suyck

KRALENDIJK – Na zeventien spannende afleveringen vol intriges, fysieke uitdagingen en mentale uithoudingsvermogen is de winnaar van Expeditie Robinson 2024 bekend. Kiran Badloe, oud Olympisch kampioen die zijn jeugd op Bonaire doorbracht, won de strijd. Kiran Badloe (30), versloeg Timor Steffens (37) en Marijn Kuipers (24) in een bloedstollende finale onder de brandende zon van Maleisië.

De finale begon met een intens duel in de halve finale: de bekende balkproef. Hier wisten Marijn, Ouassima en Nouchka elkaar tot het uiterste te drijven. Uiteindelijk bleef Marijn het langst op de evenwichtsbalk staan, waarmee ze zich bij Timor en Kiran in de grote finale voegde.

De finaleproef, een combinatie van denkwerk, behendigheid en precisie, gaf Kiran de kans om zijn vaardigheden volledig te benutten. Zijn rekenkunsten en fysieke kracht hielpen hem snel een voorsprong op te bouwen. Tijdens het peddelen kwam zijn ervaring als windsurfer goed van pas, waardoor hij zijn tegenstanders steeds een stap voor bleef.

Bij het laatste onderdeel, het kapotschieten van plankjes met een katapult, bewees Kiran opnieuw zijn vastberadenheid en precisie. Binnen enkele minuten schoot hij zichzelf naar de winst. “Dit is een ongelofelijk gevoel,” zei een blije Kiran bij RTL Nieuws na afloop. “Dit is één van de mooiste ervaringen in mijn leven.”

Bonaire als inspiratie

Kiran Badloe, geboren in Almere, heeft een sterke band met Bonaire. Hij bracht een deel van zijn jeugd door op het eiland, waar hij zijn passie voor windsurfen ontwikkelde. De constante passaatwinden en het heldere water van Bonaire dienden als perfecte trainingsomgeving voor de olympiër, die later drie wereldtitels en een gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio behaalde.

