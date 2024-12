Politie & Justitie Graafmachine en vrachtwagen opzettelijk in brand gestoken Redactie 30-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Live99fm

KRALENDIJK – Op zondagochtend 29 december werden een graafmachine en een vrachtwagen in brand aangetroffen bij een knoek in Flor de Cuba. De politie gaat ervan uit dat de voertuigen opzettelijk in brand zijn gestoken.

Het gaat om een gele graafmachine van het merk Kobelco en een oranje vrachtwagen van het merk Ford. De brand moet hebben plaatsgevonden tussen zaterdagavond 28 december (20.00 uur) en zondagochtend 29 december (8.45 uur).

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden via 911.

0