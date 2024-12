Politie & Justitie Gewapende overval op juwelier Littman in Kaya Grandi Redactie 28-12-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vanochtend heeft een gewapende overval plaatsgevonden bij juwelier Littman aan de Kaya Grandi. Twee mannen, volledig in het zwart gekleed, met bedekte gezichten en gewapend met vuurwapens, drongen de winkel binnen en sloegen meerdere vitrines kapot. Ze vluchtten met een onbekende hoeveelheid sieraden.

De daders ontkwamen in een zilverkleurige pick-up met dubbele cabine, die met hoge snelheid richting het noorden reed via de Kaya Grandi en de Boulevard Gobernador Nicolaas Debrot.

Kort na de overval werd het voertuig uitgebrand aangetroffen in de buurt van Ser’i Angola.

De politie (KPCN) roept iedereen die vanochtend iets heeft gezien, gehoord of weet over dit incident op om contact op te nemen via 715 8000 of anoniem via de tiplijn 9310.

