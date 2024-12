Politie & Justitie Drugs, contant geld en wapens aangetroffen bij preventief fouilleren Redactie 28-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Op maandagavond 23 december heeft de politie tijdens een preventieve fouilleeractie een 59-jarige man aangehouden bij een horecagelegenheid aan de Kaya Avelino Cecilia. Bij de controle werden diverse soorten drugs en een aanzienlijke hoeveelheid contant geld aangetroffen. De verdachte wordt verdacht van het overtreden van de Opiumwet BES.

De aanhouding leidde tot een huiszoeking in een woning in de wijk Nikiboko. Tijdens deze doorzoeking zijn meerdere goederen in beslag genomen die van belang zijn voor het lopende onderzoek. De politie zet het onderzoek voort.

Op vrijdagavond 27 december heeft de politie opnieuw een preventieve fouilleeractie uitgevoerd. Bij controles bij zeven horecagelegenheden en een groep jongeren onder een boom werden diverse goederen in beslag genomen, waaronder drugs, attributen die wijzen op de verkoop van drugs, een machete en twee messen.

Tijdens deze acties kunnen mensen in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden worden gefouilleerd zonder dat daarvoor een specifieke verdenking nodig is. De veiligheidsrisicogebieden omvatten delen van Playa, Antriol Pabou, Antriol Pariba, Nikiboko, Nort Saliña en Tera Kòrá.

De politie benadrukt het belang van samenwerking met de gemeenschap. Heeft u informatie over verdachte situaties of wilt u tips delen? Neem dan contact op via 715 8000 of anoniem via de tiplijn 9310.

