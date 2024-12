Politie & Justitie Vernond Rombley voorwaardelijk vrij Redactie 27-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vernond Rombley, geboren op Bonaire, werd in 2016 veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor een gewapende overval op Curaçao. Vandaag is hij voorwaardelijk vrijgelaten na het uitzitten van tweederde van zijn straf, waardoor hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. De herzieningszaak, die mr. Geert Knoops aanhangig maakte om zijn veroordeling ongedaan te krijgen, loopt nog. Vernond Rombley vrij- foto ABC Online Media

De zaak rondom Rombley kreeg veel aandacht omdat hij vanaf het begin zijn onschuld heeft volgehouden. In zijn herzieningsverzoek heeft hij nieuw bewijs aangedragen dat volgens hem aantoont dat hij destijds onterecht is veroordeeld. Het gerechtshof op Curaçao liet eerder weten dat het Nederlands Forensisch Instituut moet onderzoeken of er sprake is van nieuwe feiten die een herziening van de zaak rechtvaardigen. Tot een beslissing over die herziening is echter nog niet gekomen.

Rombley werd veroordeeld voor zijn vermeende rol in een gewapende overval waarbij vuurwapengeweld werd gebruikt. Zijn advocaten stellen dat het bewijs in de oorspronkelijke zaak tegen hem onvoldoende was en dat de veroordeling is gebaseerd op gebrekkige forensische analyses en getuigenverklaringen. De herzieningszaak richt zich op het corrigeren van deze mogelijke fouten.

