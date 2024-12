Sport & Vrije tijd Bobbi-Lynn de Jong: Bonairiaans talent in de surfsport, klaar voor Nederlandse trainingen op de IQ-Foil Hans Hofstra 26-12-2024 - 8 minuten leestijd

Bobbi-Lynn de Jong gaat komend jaar meetrainen met de Nederlandse surfselectie.

KRALENDIJK – Bobbi-Lynn de Jong, vorig jaar een nog onbekend naam in de surfsport, brak dit jaar door met windsurfen. Op slechts 14-jarige leeftijd veroverde de Bonairiaanse vier wereldtitel in de disciplines fin en foil, en dat in de categorie tot en met 17 en 21 jaar. Afgelopen week vierde zij haar 15e verjaardag. Dit jaar wil ze niet alleen pieken in het Professional Windsurfers Association (PWA)-competitie. Ook gaat ze meetrainen met de Nederlandse selectie op de IQ-foil, een stap die haar carrière naar een nieuw niveau kan tillen.

“Het was een super lang jaar, maar wel een heel mooi jaar,” vertelt De Jong enthousiast als de redactie van Bonaire.nu haar een bezoekje komt brengen op Sorobon. Afgelopen jaar begon met een fotoshoot en trainingen die al snel serieus werden. Van Aruba naar Japan, haar reis was een avontuur vol onverwachte successen. “Ik wist zeker niet dat ik alles zou winnen,” geeft ze toe, zichtbaar trots op haar prestaties. De Jong won dit jaar alle World Cups voor junioren -17 en -21 jaar. Dit deed ze op de foil en fin. Daarnaast werd zij tijdens de PWA-wedstrijden 4de totaal van de wereld bij de senioren. De Tourism Corporation Bonaire onderscheidde het jonge talent afgelopen week. Zij werd benoemd tot ambassadrice van het eiland.

Dit deed zij niet zomaar. Intensieve trainingen in het voorseizoen werden uitgevoerd, zodat De Jong dit jaar kon pieken. “Papa had gezegd: Als je iets duizend keer doet, dan kun je het met je ogen dicht,” lacht De Jong als ze vertelt over de intensieve trainingssessies die haar hebben geholpen om haar vaardigheden te verfijnen. “Ik heb bijvoorbeeld 1.000 keer een gijp gedaan in één week. In het begin was ik er niet goed in. Nu kan ik hem met mijn ogen dicht.” Vader Jalmar de Jong (rechts) gaf aan haar dochter de tip mee om 1.000 keer te gijpen.

Opkomst en overwinningen

De Jong’s opkomst naar de top was even indrukwekkend als onverwacht. “Op Aruba kwam ik daar en toen won ik ineens in de -21, waar ik echt heel verrast van was,” herinnert ze zich. Op 14-jarige leeftijd wist ze de competitie achter zich te laten en 14 van de 15 races te winnen. Dit was het begin van haar dominantie in de jeugdcompetities.

De uitdagingen hielden echter niet op. Van de warme stranden van Bonaire en Aruba reisde ze af naar Europa, waar ze voor het eerst de koude wateren van Denemarken trotseerde. “Denemarken was wel in één keer heel koud,” zegt de Jong, terwijl ze lacht om de gedachte aan haar eerste ervaring in een dik wetsuit. “Het pak was 5 millimeter dik. Maar toch was het nog heel koud. Dat was wennen. Gelukkig gingen de wedstrijden heel goed.”

Bobbi-Lynn de Jong werd dit jaar maar liefst vier keer Wereldkampioen. Foto: PWA / John Carter

Ervaringen in Europa

De Jong’s reis door Europa bracht haar naar verschillende locaties, elk met hun eigen unieke uitdagingen. “In Duitsland was het nog kouder. Ook waaide het daar heel hard. Het hardst waaide het in Pozo Gran Canaria. Sommige momenten werd er 50 knopen wind (windkracht 8) gemeten. Dat was erg wennen,” vertelt ze. Ondanks de barre omstandigheden bleef ze gefocust en vastberaden. Het was tijdens deze Europese tour dat ze haar vaardigheden verder ontwikkelde en haar concurrenten versteld deed staan van haar doorzettingsvermogen.

In Turkije ontmoette ze eindelijk serieuze tegenstand bij de junioren. “Ik trof daar wat tegenstand van de Turkse meisjes, want zij hadden op die locatie veel getraind,” legt De Jong uit. Ondanks de moeilijkheden bleef ze competitief en won ze ook dat toernooi, hoewel ze toegaf dat het niet haar beste wedstrijd was. Uiteindelijk won zij daarmee vier wereldtitels. Twee op de foil en twee op de fin. Beide in de categorie -17 en -21 jaar.

Ook bij de senioren maakt De Jong indruk. Op het onderdeel fin slalom werd zij vierde bij de senioren. Foto: PWA / John Carter

De overstap naar IQ-Foil

Haar indrukwekkende prestaties op de fin en foil op zo’n jonge leeftijd bleven niet onopgemerkt. Bondscoach Jacco Koops nam contact op met de familie de Jong. Hij bood aan dat zowel Bobbi-Lynn, Kit en Lone in januari mochten meetrainen met de Nederlandse selectie op de IQ-foil. Deze klasse is Olympisch. In 2028 zal de beste Nederlandse surfster in Los Angeles dan ook meedoen aan de Olympische Spelen. Dit is een nieuwe uitdaging die veel van haar zal vragen, maar ook kansen biedt om verder te groeien. “Ik wil van alles doen,” zegt De Jong over haar ambities. “Ik ga in januari samen met mijn zussen meetrainen met de Nederlandse selectie. Of ik volledig voor de IQ-foil ga kiezen? Dat weet ik nog niet. Ik wil het vooral graag eens uitproberen.”

“En mocht dit lukken, dan moet ik op de Spelen met de Nederlandse vlag in mijn zeil varen. Ik wil graag wel een speciaal verzoek dan doen of er ook een Bonairiaanse vlag bij mag staan.” – aldus Bobbi-Lynn de Jong over haar kans om misschien ooit Olympische te mogen surfen

Haar deelname aan de IQ-foil trainingen biedt haar de mogelijkheid om zich te meten met de besten in het veld. “Het is een heel ander soort windsurfen,” legt ze uit. “In deze klasse gaat het niet alleen om snelheid, maar ook om een andere manier van varen. Zo moeten we ook upwind leren zeilen.”

Toekomstige ambities

De Jong’s toekomstplannen zijn ambitieus. Naast haar deelname aan de IQ-foil trainingen, droomt ze ervan om ooit aan de Olympische Spelen deel te nemen. “Misschien, als het me lukt,” zegt ze voorzichtig over de mogelijkheid om in Los Angeles deel te nemen aan de Spelen. Lachend voegt ze eraan toe: “En mocht dit lukken, dan moet ik op de Spelen met de Nederlandse vlag in mijn zeil varen. Ik wil graag wel een speciaal verzoek dan doen of er ook een Bonairiaanse vlag bij mag staan.” Ook in 2025 gaat Bobbi-lynn de Jong weer veel toernooien varen.

Om deze doelen te bereiken, blijft ze hard werken. Haar dagelijkse routine omvat zowel school als intensieve trainingssessies. “Ik probeer echt elke dag, ook al is er geen wind, op Sorobon te zijn,” zegt ze over haar toewijding aan de sport. “School neem ik heel serieus. Het SGB heeft mij afgelopen jaar geholpen om ook mijn topsportdroom te verwezenlijken. En daar ben ik blij om. Er zijn namelijk veel weken geweest dat ik niet op school kon zijn vanwege de wedstrijden. De school was flexibel, toetsen kon ik later inhalen. Op sommige momenten als mijn vriendinnen op school even rust nemen, leer ik. Ik wil laten zien dat topsport te combineren is met school. Daarnaast moet ik zwaarder worden, dus ik eet heel veel. Tevens doe ik thuis ook nog veel krachttraining.”

Voor De Jong zal het seizoen dus vroeg beginnen. Niet alleen gaat ze meetrainen met de Nederlandse selectie, ook denkt ze er aan om haar Wereldtitels op de fin en foil tijdens het PWA-circuit te verdedigen. “En ook ga ik weer meedoen met de senioren. De wereldtitel in die competitie pakken? Dat weet ik niet. Hier ben ik misschien nog net te licht voor. Maar in de toekomst is dat zeker mijn droom. Ook denk ik er aan om op de IQ-foil mee te doen aan een EK of WK. Dit geeft mij misschien de kans om een Nederlandse talentenstatus te krijgen, waardoor mijn Olympische droom misschien nog dichter bij kan komen.”

