Onplezierig kerstcadeau voor huishoudens Bonaire: Fors hogere kosten water en stroom door wegvallen subsidie Redactie 25-12-2024

KRALENDIJK – Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) heeft op maandag de nieuwe tarieven voor elektriciteit en drinkwater bekendgemaakt, die per 1 januari 2025 zullen ingaan. In 2024 kregen consumenten extra subsidies om kosten te verlagen, vooral voor armoedebestrijding. Deze extra subsidie wordt in 2025 gedeeltelijk stopgezet. Als gevolg van de verminderde subsidies vanuit de ministeries zullen de kosten voor consumenten aanzienlijk stijgen.

Vanaf 1 januari 2025 worden zowel de tarieven voor elektriciteit als drinkwater op Bonaire aangepast. Voor elektriciteit stijgen de vaste maandelijkse kosten voor aansluitingen tot en met 3×50 Ampère aanzienlijk. Een aansluiting van 3×35 Ampère gaat USD 43,79 per maand kosten, terwijl voor een aansluiting van 3×50 Ampère het tarief naar USD 88,36 per maand wordt verhoogd. Tegelijkertijd dalen de variabele kosten voor elektriciteit per kWh van USD 0,3550 naar USD 0,3136. Voor prepaid-aansluitingen (Pagabon) wordt het tarief per kWh verhoogd van USD 0,3550 naar USD 0,5088.

Bij drinkwater is sprake van een vergelijkbare trend. Het vaste maandelijkse tarief voor een standaard ½ inch-aansluiting stijgt van USD 3,71 naar USD 16,34. Daarentegen dalen de variabele kosten per kubieke meter water licht, van USD 4,165 naar USD 4,055. Voor waterleveringen via een watertruck stijgt het tarief echter van USD 4,600 naar USD 4,928 per kubieke meter. Eenmalige aansluittarieven voor elektriciteit en drinkwater stijgen met 2,5% tot respectievelijk USD 1.793,95 en USD 1.221,38.

ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelde de nieuwe tarieven vast. Voor meer informatie en een volledig overzicht van de tarieven verwijst WEB naar hun officiële communicatiekanalen. Op het eiland wordt door velen met schrik en zorg gekeken naar de fors hogere maandelijkse lasten door het wegvallen van de subsidies.



