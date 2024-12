Politie & Justitie Wijkagenten versterken band met bewoners Redactie 24-12-2024 - 2 minuten leestijd

Foto KPCN - Wijkagent Laurienne Francis

KRALENDIJK – In een poging de verbinding met hun wijken te versterken, hebben wijkagenten Laurienne Francis en Irving (Lee) Anthonij afgelopen weekend op persoonlijke wijze initiatieven genomen om de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Met kleinschalige, maar doordachte acties brachten zij een boodschap van hoop en samenwerking.

Laurienne Francis, wijkagent voor onder meer Nikiboko, Sabana en Amboina, trok de wijken in met een persoonlijke missie. Ze deelde kaarten en kleine attenties uit aan bewoners, terwijl ze twee belangrijke vragen stelde: Hoe voelt u zich in de wijk? en Waar moet volgens u aan gewerkt worden in het komende jaar? Deze directe aanpak gaf bewoners niet alleen een stem, maar ook de kans om samen na te denken over verbeteringen in hun leefomgeving.

Bewoners die hun ideeën willen delen, kunnen Francis bereiken via haar e-mailadres ([email protected]) of langskomen op het politiebureau in Playa.

Hulp en hoop in Nort Saliña

In de wijken Nort Saliña, Hato en Nawati koos wijkagent Irving Anthonij voor een andere aanpak. Samen met de lokale organisatie Fundashon Nort Saliña zorgde hij voor voedselpakketten voor gezinnen die dat het hardst nodig hebben. Anthonij benadrukte dat het initiatief meer is dan alleen praktische steun. “Het gaat ook om het uitdragen van hoop en verbondenheid in deze feestmaand,” aldus de wijkagent.

Bewoners van de door Anthonij bestreken wijken kunnen hem bereiken via [email protected] of door een bezoek aan het politiebureau in Playa.

Samen voor leefbare wijken

Met deze acties laten de wijkagenten zien dat hun rol verder gaat dan handhaving alleen. Ze streven naar een actieve en verbindende rol binnen de gemeenschap. Zowel Francis als Anthonij hopen in 2025 samen met bewoners verder te bouwen aan veilige en leefbare wijken.

